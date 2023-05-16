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الثلاثاء 16 أيار 2023 ساعة 13:15

حراك شبابي: الخميس والجمعة يومان للعلم الفلسطيني

حراك شبابي: الخميس والجمعة يومان للعلم الفلسطيني
و حسب مصدر دعا الحراك في تصريح مقتض الأهل في الضفة وغزة والداخل المحتل والشتات لرفع العلم في كل ساحة وعند كل نقطة حدود يستطيعون الوصول إليها..

هذا ولأول مرة، قدَّم ناشطون من جماعة “العودة إلى جبل الهيكل” المتطرفة طلبًا رسميًّا للسماح للمستوطنين المتطرفين بالدخول إلى المسجد الأقصى ضمن مسار ما يسمى “مسيرة الأعلام”.

وتسود حالة من الغليان والتأهُّب في أوساط الشارع المقدسي مع إصرار الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه على تنظيم ما تسمى بـ”مسيرة الأعلام” الاستفزازية في مدينة القدس المحتلة وفق المسار المخطط لها، يوم الخميس القادم.

جاء ذلك، بالتزامن مع دعوات فلسطينية لإحياء الفجر العظيم في المسجد الأقصى، الخميس المقبل؛ تزامنًا مع اقتحام “مسيرة الأعلام” التي حُشد لها بالآلاف، وتفاديًا للتقييد الذي يُتوقّع أن تفرضه شرطة الاحتلال على أبواب المسجد مع ساعات الصباح.
رقم : 1058187
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