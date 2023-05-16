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الثلاثاء 16 أيار 2023 ساعة 13:54

75 عاماً على النكبة الفلسطينية.. حق لا يموت

75 عاماً على النكبة الفلسطينية.. حق لا يموت
وفي هذا الصدد يؤكد قياديون في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية ال75 جاء على وقع نضال شعبي فلسطيني واعتراف أممي بالرواية التاريخية للشعب الفلسطيني.

ويقول القياديون، إن إحياء الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل والشتات والمخيمات والمهجر وأينما وجد من بقاع الأرض، للنكبة الفلسطينية بعد مرور 75 عاما يؤكد بأن القضية الفلسطينية مهما حاول الكيان الصهيوني، فأنها قضية لا تأبى الاندثار.

ويضيف، أن إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية بعد مرور 75 عاما جاء على وقع نهوض وطني فلسطيني تشهده فلسطين التاريخية، وعلى وحدة الشعب الفلسطيني على مساحة كل المناطق المتواجد فيها، وعلي إحياء الجمعية العامة للأمم المتحدة لذكرى النكبة في اعتراف واضح وصريح بالرواية التاريخية للشعب الفلسطيني في مقابل الرواية الصهيونية المزيفة.

وفي سياق متصل يقول قياديون في حركة حماس، إن غرفة العمليات المشتركة قادة معركة ثأر الأحرار باقتدار ونجاح، وأنها أفشلت الكيان الصهيوني في تحقيق أهدافه من هذا العدوان.

ويضيف القادة أن حق الشعب الفلسطيني في العودة بعد 75 عاما على النكبة حق مقدس وثابت وفردي وجماعي، ولا يسقط بالتقادم ولا بالمشاريع الاستيطانية، مشددا على التمسك بالثوابت الوطنية ومنها القدس العاصمة الموحدة الأبدية لفلسطين.

مؤكدين للشعب الفلسطيني في الشتات ومخيمات أن تحقيق حق العودة بات قاب قوسين أو أدنى.

ويشير القياديون في حركة حماس إلى أن احياء ذكرى النكبة الفلسطينية الـ75 تزامن مع انتصار ثأر الأحرار بالوحدة الوطنية، ووحدة الخندق، والسلاح والمصير، مؤكدا على وحدة الساحات وترابط جبهات المقاومة في مواجهة كيان الاحتلال الاسرائيلي.

وينوه القياديون في حركة حماس الى أنه بعد مرور 75 عاما على النكبة، القضية الفلسطينية أمام مغيرات إقليمية ومحلية ودولية وكلها تخدم القضية الفلسطينية وتؤكد على اقتراب تحقيق حق العودة وتراجع واندحار المشروع الصهيوني.

وقبل 75 عاما احتلت معظم أراضي فلسطين من قبل الحركة الصهيونية بدعم من الاحتلال (الانتداب) البريطاني، وطرد أكثر من 800 ألف فلسطيني لجؤوا إلى عدة بلدان مجاورة، وكانوا يشكلون آنذاك حوالي نصف الشعب الفلسطيني، ووصل عددهم الآن نحو 7 ملايين لاجئ، يعيش معظمهم في مخيمات الشتات بالضفة الغربية وقطاع غزة والدول العربية المضيفة لهم.

كما تشمل الأحداث عشرات المجازر والفظائع وأعمال النهب ضد الفلسطينيين، وتم هدم أكثر من 500 قرية وتدمير المدن الفلسطينية الرئيسية وتحويلها إلى مدن يهودية.

 
رقم : 1058188
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