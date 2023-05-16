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الثلاثاء 16 أيار 2023 ساعة 13:57

"الدعم السريع" تعلن أسر 700 جندي من الجيش السوداني

"الدعم السريع" تعلن أسر 700 جندي من الجيش السوداني
جاء ذلك في بيان لـ "الدعم السريع" نشرته على حسابها في موقع تويتر، على وقع استمرار المعارك مع الجيش منذ أكثر من شهر، دون أن يقود اتفاق مبدئي جرى توقيعه أخيرًا في جدة السعودية إلى تخفيف حدة التوترات.

وقالت قوات الدعم السريع: "حاولت قوات الانقلابيين وفلول النظام البائد، فجر اليوم (الثلاثاء)، مباغتة ارتكازات قواتنا في منطقة شمال بحري حيث تصدت قواتنا للقوة المعتدية بجسارة وطاردتها حتى نقطة انطلاقها".

وأضافت أن قواتها تمكنت من "الاستيلاء على معسكر السواقة وعدد من معسكرات شمال بحري بالكامل وأسر أكثر من 700 من قوات الانقلابيين ومقتل العشرات، وجاري حصر العتاد العسكري".

ونشرت "الدعم السريع" مقطعا مصورا، تظهر فيه عربات عسكرية استولت عليها، وعشرات الجنود تقول إن قواتها تمكنت من أسرهم.

ولم يعقب الجيش السوداني الذي يقول إنه يسيطر على الوضع الميداني في الخرطوم، على بيان "الدعم السريع" بشكل فوري.

فی السیاق أعلنت نقابة أطباء السودان، الثلاثاء، ارتفاع عدد القتلى المدنيين إلى 822 شخصا، منذ بدء الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع منتصف أبريل/ نيسان الماضي.

وتوصل وفدا الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلال المفاوضات، التي تستضيفها مدينة جدة السعودية، الخميس الماضي، إلى اتفاق مبدئي لحماية المدنيين في السودان من الاشتباكات المسلحة.

وينص إعلان جدة، وهو الاتفاق المبدئي الأولي الموقع بين طرفي الصراع المسلح في السودان، على تعهد الطرفين بالامتناع عن أي هجمات قد تلحق الضرر بالسكان المدنيين.

ويلتزم طرفا الصراع بموجب الاتفاق باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين، كما يلتزمان بالسماح لجميع المدنيين في السودان بمغادرة مناطق الأعمال القتالية والمناطق المحاصرة، والالتزام بحماية العاملين في القطاع الصحي والمؤسسات العامة في السودان.
رقم : 1058190
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