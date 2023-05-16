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الثلاثاء 16 أيار 2023 ساعة 15:33

رئيس الجمهورية: الكتب يجب أن تكون رخيصة ومتاحة بسهولة للجميع

رئيس الجمهورية: الكتب يجب أن تكون رخيصة ومتاحة بسهولة للجميع
جاء ذلك في تصريح ادلى به رئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي خلال زيارته التي استغرقت اكثر من ساعتين لمعرض طهران الدولي للكتاب صباح اليوم الثلاثاء.

ونظرا لأهمية قضايا الطفولة والناشئة فقد بدأ رئيس الجمهورية زيارته لقاعة دور النشر للأطفال والناشئة.

وخلال هذه الزيارة التي رافقه فيها وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي ومديرو هذه الوزارة في مجال الكتب والنشر، ناقش ناشرو ونشطاء مجال النشر مع رئيس الجمهورية قضايا وهموم قطاع الكتاب.

وكان "توفير الورق النوعي والرخيص" من أهم اهتمامات ومطالب ناشطي النشر ، وأعلن رئيس الجمهورية في شرحه لما تقوم به الحكومة في هذا المجال ، أنه بالنظر إلى تسهيلات الدولة والإجراءات التي تم اتخاذها ، فإن الناشرين سيتلقون قريباً أخبارا سارة في هذا الصدد.

وفي حديث مع مسؤولي دور النشر والناشطين في مجال الكتاب ، أشار آية الله رئيسي إلى الأعمال التي قام بها مؤلفو وناشروي مجال الأطفال والناشئة، مؤكداً "تجنب هيمنة الترجمة على التأليف في مجال النشر" ، وقال: مثلما نحن حساسون تجاه التغذية والصحة الجسدية للأطفال والناشئة فانه يجب أن نخطط أيضًا بحساسية خاصة لصحتهم الفكرية والذهنية.

واعتبر أدب الأطفال والناشئة من الأشكال المهمة لنقل المفاهيم العظيمة وأضاف: "إن جودة أعمال النشر لا تقل أهمية عن المحتوى بحيث تجذب الكتب الأطفال والناشئة".

ومن المحاور الاخرى لحديث رئيس الجمهورية مع الناشرين ونشطاء قطاع الكتاب؛ "إنتاج محتوى مناسب وحديث من أجل التنمية الفكرية والثقافية للأطفال والناشئة" ، "استخدام تفكير وإبداع الناشئة والشباب في تأليف الكتب" ، "التعاون بين وزارتي الثقافة والإرشاد والتربية والتعليم مع القطاع الخاص في نشر الكتب التثقيفية للأطفال والناشئة" ، " التوزيع المناسب والوصول السهل والرخيص من قبل القراء والراغبين للكتب في جميع أنحاء البلاد".
رقم : 1058192
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