إيران عازمة على استيفاء حقها من نهر هيرمند

وفي تصريح له اليوم أوضح علي أكبر محرابيان أنه: بعد إيعاز الرئيس السيدإبراهيم رئيسي حول تحديد مصير قضية المياه الشرقية للبلاد، فقد تم يوم أمس، عقد اجتماع بمشاركة الجهات المعنية في هذا الخصوص.



وأضاف: لقد جرى في هذا الاجتماع، مناقشة الجوانب المختلفة المتعلقة بحصة إيران من نهر هيرمند، وقدمت الجهات المعنية تقاريرها في هذا الشأن، ومن ثم اتخذت القرارات بهدف استيفاء حق البلاد من النهر.



ولفت محرابيان أنه وفقا للتقارير التي نوقشت في اجتماع يوم أمس، فإن حكومة طالبان تعهدت بشأن تنفيذ اتفاقية هيرمند، وسداد حصة إيران بناء على هذه الاتفاقية.