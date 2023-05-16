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الثلاثاء 16 أيار 2023 ساعة 17:23

السودان.. ارتفاع حصيلة القتلى المدنيين بالاشتباكات إلى 822 شخصا

السودان.. ارتفاع حصيلة القتلى المدنيين بالاشتباكات إلى 822 شخصا
جاء ذلك وفق ما أعلنته نقابة أطباء السودان (غير حكومية)، اليوم الثلاثاء، على وقع استمرار المعارك، دون أن يقود اتفاق مبدئي وُقّع أخيرا بين طرفي القتال في جدة السعودية إلى تخفيف حدة التوترات، وانعكاساتها على المدنيين العزل.

وقالت النقابة: "استمرار الاشتباكات أدى إلى سقوط مزيد من الضحايا بالعاصمة الخرطوم وعدد من الولايات".

وتابعت: "ارتفع عدد الوفيات بين المدنيين منذ بداية الاشتباكات إلى 822 حالة وفاة و3215 إصابة".

وأشارت إلى أن القتلى والإصابات الجديدة التي تم حصرها شملت العاصمة الخرطوم ومدينة الأبيض جنوبي البلاد ومدينة الجنينة في ولاية غرب دارفور (غرب).

وتوصل وفدا الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلال المفاوضات، التي تستضيفها مدينة جدة السعودية، الخميس الماضي، إلى اتفاق مبدئي لحماية المدنيين في السودان من الاشتباكات المسلحة.

وينص إعلان جدة، وهو الاتفاق المبدئي الأولي الموقع بين طرفي الصراع المسلح في السودان، على تعهد الطرفين بالامتناع عن أي هجمات قد تلحق الضرر بالسكان المدنيين.

ويلتزم طرفا الصراع بموجب الاتفاق باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين، كما يلتزمان بالسماح لجميع المدنيين في السودان بمغادرة مناطق الأعمال القتالية والمناطق المحاصرة، والالتزام بحماية العاملين في القطاع الصحي والمؤسسات العامة في السودان.
رقم : 1058203
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