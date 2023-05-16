الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 16 أيار 2023 ساعة 17:24

وزير طرق إيران: سيتم إحياء طريق الحرير

وزير طرق إيران: سيتم إحياء طريق الحرير
جاء ذلك في تغريدة نشرها الوزير بذرباش عبر تويتر اليوم الثلاثاء، وذلك عقب زيارة أبوظبي لحضور مؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية 2023.

وأوضح وزير الطرق الإيراني: خلال مؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية 2023 الدولي في أبوظبي، تم التوصل إلى اتفاقات جيدة في مجال تصدير الخدمات الفنية والهندسية وتعاون الشركات الإيرانية لإنجاز مشاريع السكك الحديدية في بلدان المنطقة، وأيضا استقطاب الشركات الاستثمارية والمالية من دول الجوار للمساهمة في المشاريع السككية والموانئ داخل البلاد.

علما أن وزير الطرق والتنمية العمرانية الإيراني، غادر أبوظبي صباح اليوم الثلاثاء متجها إلى العاصمة طهران.
رقم : 1058205
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد سلاح الجو الايراني: سندافع عن وطننا الحبيب حتى آخر قطرة دم
قائد سلاح الجو الايراني: سندافع عن وطننا الحبيب حتى آخر قطرة دم
قاليباف: المناداة بالسلام والإيثار لهما تاريخ طويل في الثقافة الإيرانية
قاليباف: المناداة بالسلام والإيثار لهما تاريخ طويل في الثقافة الإيرانية
16 أيار 2023
عاصفة ‘‘الركود والتضخم‘‘ الكامنة في الاقتصاد الأمريكي
عاصفة ‘‘الركود والتضخم‘‘ الكامنة في الاقتصاد الأمريكي
16 أيار 2023
عمليات الحرب الهجينة (الحلقة الأولى)
عمليات الحرب الهجينة (الحلقة الأولى)
الباحث الأخضر الشرقاوي
16 أيار 2023
حقائق وأرقام.. 75 عاما على نكبة فلسطين
حقائق وأرقام.. 75 عاما على نكبة فلسطين
15 أيار 2023
تدهور الوضع الاقتصادي للشعب الفلسطيني في أعقاب قرار برنامج الغذاء العالمي
تدهور الوضع الاقتصادي للشعب الفلسطيني في أعقاب قرار برنامج الغذاء العالمي
15 أيار 2023
محلل صهيوني: المقاومة تمكنت من "شل" إسرائيل
محلل صهيوني: المقاومة تمكنت من "شل" إسرائيل
15 أيار 2023
"غرفة العمليات المشتركة" حجر الزاوية لتشكيل الجيش الفلسطيني
"غرفة العمليات المشتركة" حجر الزاوية لتشكيل الجيش الفلسطيني
15 أيار 2023
الاستعداد الإيرانيّ لتجهيز سوريا بأحدث الاسلحة
الاستعداد الإيرانيّ لتجهيز سوريا بأحدث الاسلحة
15 أيار 2023
جمركة سبتة ومليلية.. بين الخشية المغربية والورقة الانتخابية الإسبانية
جمركة سبتة ومليلية.. بين الخشية المغربية والورقة الانتخابية الإسبانية
15 أيار 2023
المقاومة كسرت شوكة الاحتلال وفجر النصر بات قريبا
المقاومة كسرت شوكة الاحتلال وفجر النصر بات قريبا
14 أيار 2023
قائد الثورة يتفقد معرض طهران الدولي للكتاب
قائد الثورة يتفقد معرض طهران الدولي للكتاب
14 أيار 2023
ما أهمية التطورات في السودان بالنسبة للسوريين؟
ما أهمية التطورات في السودان بالنسبة للسوريين؟
13 أيار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
عاصفة ‘‘الركود والتضخم‘‘ الكامنة في الاقتصاد الأمريكي
تدهور الوضع الاقتصادي للشعب الفلسطيني في أعقاب قرار برنامج الغذاء العالمي
الاستعداد الإيرانيّ لتجهيز سوريا بأحدث الاسلحة
جمركة سبتة ومليلية.. بين الخشية المغربية والورقة الانتخابية الإسبانية