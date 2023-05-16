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الثلاثاء 16 أيار 2023 ساعة 17:35

العلم الفلسطيني.. دعوات لرفعه في كافة الساحات ردًّا على مسيرة أعلام التهويد

العلم الفلسطيني.. دعوات لرفعه في كافة الساحات ردًّا على مسيرة أعلام التهويد
وأكدت الدعوات على أهالي الضفة وغزة والقدس والداخل المحتل والشتات لرفع العلم الفلسطيني ميدانيًّا وإلكترونيًّا ردًّا على مسيرة الأعلام.

وأعلن الحراك الشبابي الشعبي في القدس يومي الخميس والجمعة 18 و19-5 أياماً للعلم الفلسطيني، داعيًا الشعب في كل ساحة لرفع العلم عند كل نقطة حدود يستطيعون الوصول إليها.

ووجه رسالة للاحتلال: “نقول للمحتل الغاصب إن سيادتك على القدس ليست إلا وهماً في خيالك؛ وإن هذه المدينة لن تكون إلا القدس العربية الإسلامية”.

وشدد على ضرورة توزيع الحشد والجهد ما بين التصدي للاقتحام في المسجد الأقصى صباحاً، والتصدي لمسيرة الأعلام في ساحة باب العامود بعد الظهر، وضرورة أن تلبي كل ساحات فلسطين والخارج على أوسع نطاق نداء ساحة الأقصى وساحة باب العامود.

وتواصلت الدعوات إلى ضرورة شد الرحال وتعزيز التواجد والرباط في المسجد الأقصى المبارك، لإفشال مسيرة الأعلام الاستيطانية، والمنوي تنظيمها يوم الخميس المقبل في ذكرى ما يُسمى يوم توحيد القدس.

وكان نشطاء من جماعة العودة إلى جبل الهيكل المتطرفة قد قدموا طلبا رسميا للسماح للمستوطنين المتطرفين بالدخول إلى المسجد الأقصى ضمن مسار مسيرة الأعلام الإسرائيلية المقررة يوم 18 ايار مايو الجاري.
رقم : 1058210
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