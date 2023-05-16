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الثلاثاء 16 أيار 2023 ساعة 17:45

أمريكا تطلب تقديم عروض لملء الاحتياطي الاستراتيجي

أمريكا تطلب تقديم عروض لملء الاحتياطي الاستراتيجي
وأفادت الوزارة في بيان أن “هذا الإعلان يقدم تقدماً في إستراتيجية الرئيس (جو بايدن) لتجديد الموارد بعد إطلاقه التاريخي من الاحتياطي الاستراتيجي لمعالجة اضطراب الإمداد العالمي الكبير الناجم عن الحرب على أوكرانيا وتوفير جسر في زمن الحرب لزيادة الإنتاج المحلي”.

وأكدت أن وزارة الطاقة “ملتزمة بتنفيذ استراتيجية تجديد احتياطي البترول الاستراتيجي التي توفر أفضل صفقة لدافعي الضرائب، بهدف إعادة شراء النفط الخام بسعر أقل من متوسط ​​95 دولاراً للبرميل الذي تم بيعه به في عام 2022، مع تعزيز أمن الطاقة”، مؤكدة أنها تعتزم  شراء المزيد من النفط في وقت لاحق من هذا العام.

وكانت إدارة بايدن أجرت العام الماضي أكبر عملية بيع من الاحتياطي بلغت 180 مليون برميل، وذلك ضمن استراتيجية لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط ومكافحة ارتفاع أسعار البنزين، مما أدى إلى تقليص المخزون الاستراتيجي الأمريكي إلى نحو 372 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ عام 1983، والذي يقل عما يكفي لتغطية 20 يوما بمعدلات الاستهلاك الحالية.

وقالت الإدارة إنها ستبدأ في إعادة شراء النفط إلى الاحتياطي عندما تكون الأسعار ثابتة عند 67 إلى 72 دولارا للبرميل أو أقل، وهو أقل بكثير من المستوى الذي بيع النفط عنده، حتى يتمكن دافعو الضرائب من الحصول على بعض الفوائد.
رقم : 1058213
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