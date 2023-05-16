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الثلاثاء 16 أيار 2023 ساعة 18:02

أميرعبداللهيان: وزارة الخارجية مستعدة لسماع الآراء والنقد البناء

أميرعبداللهيان: وزارة الخارجية مستعدة لسماع الآراء والنقد البناء
وفي الاجتماع المشترك الخامس لوزير الخارجية حسين أميرعبداللهيان، مع المدراء المسؤولين والرؤساء التنفيذيين لوسائل الإعلام المحلية وبعض الخبراء الإعلاميين، والذي استغرق 3 ساعات، تم تبادل الآراء والمقترحات حول قضايا السياسة الخارجية والتطورات الإقليمية المختلفة.

وفي بداية هذا الاجتماع، أعرب المدراء المسؤولون والرؤساء التنفيذيون لوسائل الإعلام وكذلك الناشطون الإعلاميون عن آرائهم ووجهات نظرهم وانتقاداتهم ومقترحاتهم فيما يتعلق بمجموعة واسعة من قضايا السياسة الخارجية مثل العلاقات بين جمهورية إيران الإسلامية والدول العربية وقضية الدبلوماسية الاقتصادية وفك دولرة الاقتصاد والتجارة الخارجية، والدبلوماسية العامة، وقضية حقوق إيران من مياه نهر هيرمند، ومفاوضات رفع الحظر، وبعض القضايا الأخرى.

واستعرض وزير الخارجية السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الحكومة الثالثة عشرة، وعرض آخر التطورات المهمة في مجال السياسة الخارجية، وأجاب على أسئلة الحضور.

وفي إشارة إلى انطلاق المؤتمر الوطني لسفراء ورؤساء المكاتب التمثيلية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في طهران الأسبوع المقبل، وصف أمير عبداللهيان المؤتمر بأنه فرصة للتفكير المتبادل والتآزر في اتجاه تحقيق أهداف السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وتحقيق أكبر قدر ممكن لشعارات الحكومة.

وأكد أميرعبداللهيان أن: وزارة الخارجية مستعدة للاستماع إلى الآراء والنقد البناء، وهذا سيساعد الجهود المهنية للجهاز الدبلوماسي.
رقم : 1058216
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