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الثلاثاء 16 أيار 2023 ساعة 18:41

الصين تقول إنها مستعدة 'لسحق' الحكم الذاتي لتايوان

الصين تقول إنها مستعدة
وفي التفاصيل، أكد الجيش الصيني اليوم أن الصين مستعدة "لسحق أي شكل من أشكال استقلال تايوان بحزم"، فيما تستعد الولايات المتحدة لتسريع وتيرة بيع أسلحة دفاعية وتقديم مساعدات عسكرية أخرى للجزيرة الديمقراطية التي تتمتع بحكم ذاتي.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تان كه في، في بيان مصور نشر على الإنترنت، أن الزيادة الأخيرة في التبادلات بين الجيشين الأمريكي والتايواني هي بمثابة "خطوة خاطئة وخطيرة للغاية"، لافتا إلى أن جيش التحرير الشعبي الصيني "يواصل تعزيز التدريب العسكري والاستعدادات، وسيسحق بحزم أي شكل من أشكال الانفصال الاستقلال التايواني إلى جانب محاولات التدخل الخارجي، وسيدافع بحزم عن السيادة الوطنية وسلامة الأراضي"، في إشارة إلى أقرب حليف لتايوان، الولايات المتحدة.

جدير بالذكر أن تعليقات تان جاءت ردا على سؤال لمراسل مجهول حول تقارير أفادت بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يستعد للموافقة على بيع أسلحة بقيمة 500 مليون دولار إلى تايوان، بالإضافة إلى إرسال أكثر من 100 خبير عسكري لتقييم أساليب التدريب وتقديم اقتراحات لتحسين دفاعات الجزيرة.

هذا وتتمتع تايوان بدعم قوي من كل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري الأمريكيين اللذين دعيا إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مواصلة إرسال مساعدات عسكرية بقيمة تقارب 19 مليار دولار إلى تايوان بعد أن تمت الموافقة عليها ولكن لم يتم تسليمها بعد إلى الجزيرة.
رقم : 1058225
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