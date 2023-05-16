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الثلاثاء 16 أيار 2023 ساعة 19:57

تركيا..أوغان يعلن شروطه لدعم أردوغان او أوغلو بالجولة الثانية من الانتخابات

تركيا..أوغان يعلن شروطه لدعم أردوغان او أوغلو بالجولة الثانية من الانتخابات
وشروط المرشح الثالث الخاسر بالانتخابات التركية سنان أوغان، الخمسة، جاءت كالآتي: "

1-عدم تغيير أو المساس بالمواد الأربعة الأولى من الدستور التركي، والتي تتحدّث عن: تركيا دولة جمهورية، وتركيا دولة قانون وديمقراطية وعلمانية واجتماعية، وتركيا دولة مخلصة لقومية أتاتورك، بالإضافة لمادة توضح وحدة الدولة ولغتها الرسمية وعلمها ونشيدها الوطني وعاصمتها.

2- عدم تغيير أو المساس بالمادة 66 من الدستور التركي والتي تتحدّث عن "الجنسية والمواطنة"، وتقول:

كل من يرتبط بالدولة التركية بالجنسية هو تركي.

الطفل لأب تركي أو أم تركية هو تركي.

تُكتسب الجنسية بالشروط التي ينص عليها القانون، ولا تفقد إلا في الحالات التي يحددها القانون.

لا يجوز حرمان أي تركي من الجنسية، إلا إذا ارتكب فعلا يتعارض مع الولاء للوطن.

لا يمكن إغلاق سبل الانتصاف القضائية ضد القرارات والإجراءات المتعلقة بسحب الجنسية.

3- الابتعاد عن الأحزاب والجماعات المقربة من التنظيمات الإرهابية، مثل جماعة "غولان" وحزب "العمال الكردستاني" وحزب "هدى بار".

4- إعادة 13 مليون لاجئ (يقيمون في تركيا حسب قوله) إلى بلادهم.

5-التراجع عن سياسة خفض الفائدة من طرف البنك المركزي التركي (حيث يدافع أردوغان عن فكرة "خفض الفائدة من أجل خفض نسب التضخم" ويتعهد بأنه "سيواصل هذه السياسة")".
رقم : 1058236
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