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الثلاثاء 16 أيار 2023 ساعة 19:58
حزب الله: الوزير سليمان فرنجية يزداد عددا وازنا لصفاته الجامعة
ودعا الشيخ قاسم الثلاثاء “الأطراف الأخرى الى أن تختار مرشحيها وتقارن، فمن لديه فرصة للنجاح يتم دعمه لتسهيل الانتخاب كسبا للوقت”.
واضاف “إذا أرادوا حوارا بمقاربة الصفات فنحن جاهزون”.
رقم :
1058237
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