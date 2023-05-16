حزب الله: الوزير سليمان فرنجية يزداد عددا وازنا لصفاته الجامعة

اسلام تايمز (لبنان) - أمل نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم “ألا تطول المدة لانتخاب رئيس للجمهورية”، ولفت الى ان “الوزير سليمان فرنجية يزداد عددا وازنا لصفاته الجامعة”.