اللواء صفوي: العالم الإسلامي يعيد ترتيب قدرته في القرن الجديد

جاء ذلك في تصريح أدلى به اللواء صفوي خلال حضوره اليوم الثلاثاء في معرض طهران الدولي الـ34 للكتاب وتفقده جناح الناشرين المحليين والأكاديميين.



وفي إشارة إلى أهمية الفئات الثقافية في تنمية العلاقات بين الدول الإسلامية، قال اللواء صفوي: كتابي الجديد بعنوان "الجغرافيا السياسية والاستراتيجية الجيوستراتيجية للعالم الإسلامي" صدر من قبل منظمة دراسات وتأليف الكتب الجامعية في العلوم الإسلامية والإنسانية (سمت) وبالتعاون مع مركز أبحاث مستقبل العالم الإسلامي، وتم عرضه في هذا المعرض.



واضاف: العالم الإسلامي هو أحد اللاعبين في نظام القوى العالمي حيث يعيد تنظيم قدرته في القرن الجديد. هذا الهيكل من القدرة العظيمة بلغ الثقة بالنفس والوعي الذاتي بفضل الثورة الإسلامية العظيمة في إيران، وانبرى للنضال لتقرير مصيره ضد قوى الهيمنة في الشرق والغرب.



وتابع اللواء صفوي: في هذا الكتاب قمنا بشرح وتحليل العوامل الجيوسياسية والجيواستراتيجية للمجتمعات الإسلامية كأمة واحدة وبنية ثقافية وحضارية كبيرة، ومن أهم مكوناتها تطوير السياحة، وخاصة السياحة الثقافية مثل معارض الكتاب.. من أفضل الكتب التي قرأتها كتاب "صعود الأعوام الأربعين" من تأليف "محمد حسين راجي" و "سيدمحمدرضا خاتمي"، على الرغم من عدم وجود أي ذكر للتطورات الثقافية والفنية في هذا الكتاب.



وأكد المساعد والمستشار الأعلى للقائد العام للقوات المسلحة ضرورة إطلاع وتوعية الشباب على تقدم إيران الإسلامية وقال: على سبيل المثال، أخذت الطلاب في إطار المخيمات الطلابية إلى مصفاة نجم الخليج الفارسي (جنوب)، التي تنتج حوالي 40٪ من البنزين في البلاد.. لقد اندهشوا حقا عندما رأوا حجم العمل والتقدم المنجز، وهذا يدل على أننا يجب أن نكون أكثر نشاطا في تبيين مدى ​​التقدم والإنجازات الحاصلة.