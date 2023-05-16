مهمة المجموعة البحرية 86 تعزيز الدبلوماسية الدفاعية وإحياء القدرة البحرية

وبخصوص تناظر إيران مع القوى العالمية في المياه الحرة، قال الأدميرال ثاني مصطفى تاج الديني إن حضور المجموعة 86 للقوة البحرية للجيش في المياه الدولية هو رسالة سلام وصداقة للدول.



وفي إشارة إلى رحلة المجموعة 86 حول الأرض، قال: تتطلب الرحلات البحرية الطويلة والاحترافية استعدادات مختلفة وإعدادات من حيث الخبرة والمعدات واكتساب المهارات اللازمة.



ونوه إلى رحلة هذه المجموعة البحرية التي دامت ثمانية أشهر، وقال: خلال هذه الأشهر الثمانية، شهدنا ظروفا جوية مختلفة، وأحيانا شهدنا ظروفا غير عادية وأمواجا يزيد ارتفاعها عن 12 مترا، والملاحة البحرية في مثل هذه الظروف تتطلب التحضير بكافة الأبعاد.



وقال نائب قائد البحرية لشؤون العمليات البحرية: إن التواجد في المياه الدولية والقيام برحلة حول العالم دليل على التكنولوجيا المنجزة محليا، وأضاف: هناك مدمرة في هذه المهمة البحرية تم بناؤها محليا بالكامل.. عمل الشباب المتحمسون في الصناعة البحرية بجد لإعداد المدمرة الإيرانية تماما "دنا" بحيث يمكنها تحمل كل مشاق وتوترات البحر مع الأمواج العالية.



العميد البحري تاج الديني اعتبر حضور المدمرة "دنا" في البحار الدولية أمرا قابلا للدراسة ليس فقط من وجهة نظر عسكرية وقال: هذا الحضور مهم جدا من الناحية العلمية، تصميم وبناء وتأسيس هذه المدمرة إيراني بالكامل، ووجودها في البحار يعني القدرة وإثبات القدرة.



وقال عن أهداف المجموعة البحرية 86 التابعة لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية: توجيه رسالة سلام وصداقة إلى جميع الدول وإعلان الاستعداد لعلاقات متعددة الأطراف مع دول مختلفة هو أحد أهداف هذا التواجد، في الواقع، فإن وجود هذه المجموعة البحرية يهدف إلى تعزيز الدبلوماسية الدفاعية للبلاد وإحياء القدرة البحرية.



ووصف وجود المجموعة 86 بأنه عمل احترافي وقال: بدأت الرحلة من بندرعباس والتوجه نحو الشرق والعبور من جنوب سريلانكا وخليج البنغال، نحو مضيق ملقا، ومن ثم دخول المحيط الهادئ من جنوب الفلبين وقطع عرض هذا المحيط في جزئه الأكبر والذي بلغ 8 آلاف ميل بحري، بفترة نحو ثلاثة أشهر ومن ثم العبور من مضيق ماجلان جنوب القارة الأميركية اللاتينية والتحرك في سواحل الأرجنتين وأورغواي والبرازيل وبعدها قطع المحيط الأطلسي والعبور من مضيق رأس الرجاء الصالح جنوب القارة الإفريقية ومن ثم بحر العرب والرسو في ميناء صلالة بسلطنة عمان في الوقت الحاضر قبل العودة إلى البلاد.