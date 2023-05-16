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الثلاثاء 16 أيار 2023 ساعة 20:49

دبلوماسي سوداني: البرهان لن يشارك بالقمة العربية في جدة

دبلوماسي سوداني: البرهان لن يشارك بالقمة العربية في جدة
وقال المصدر، إن "البرهان لن يشارك في القمة العربية المقبلة".

وأضاف المصدر أن "وكيل وزارة الخارجية السودانية ومبعوث رئيس مجلس السيادة، دفع الله الحاج علي، سينوب عن البرهان خلال القمة المرتقبة".

وكانت السعودية قد أعلنت في وقت سابق أنها دعت رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى القمة العربية المقرر عقدها الجمعة المقبلة 19 مايو/أيار في جدة.

يذكر أنه منذ منتصف أبريل/ نيسان، تدور اشتباكات في السودان، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي.

وتستضيف جدة ممثلين عن طرفي الصراع في السودان، الجيش وقوات الدعم السريع، لإجراء محادثات يأمل المجتمع الدولي أن تضع حدا للمعارك المستمرة منذ 4 أسابيع.

وجاءت المحادثات في جدة في إطار مبادرة سعودية أمريكية، تسعى لإنهاء القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، الذي حول أجزاء من العاصمة الخرطوم إلى مناطق حرب، وتسبب في مقتل المئات وفرار عشرات الآلاف.
رقم : 1058248
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