الشيخ دعموش: العدو ‘‘الاسرائيلي‘‘ فشل بتحقيق أي إنجاز بالعدوان على غزة

وأشار الشيخ دعموش الى أن “فصائل المقاومة الفلسطينية استطاعت من خلال ‏وحدة الموقف والتعاون والتنسيق والتكامل في الأدوار والادارة الميدانية والسياسية ‏الدقيقة والحكيمة للمعركة من خلال غرفة العمليات المشتركة ومواصلة إطلاق ‏الصواريخ على العمق الصهيوني حتى اللحظة الاخيرة، إفشال أهداف العدو ‏ورهاناته وإحباط ما كان يريده من عدوانه الغادر على غزة”، ولفت الى ان “العدو فشل في تحقيق أي إنجاز إستراتيجي يمكن أن يحدث تحولاً في ‏مسار المواجهة وهذا ما اعترف به قادة عسكريون وأمنيون إسرائيليون سابقون ‏وحاليون”. ‏



من جهة ثانية، قال الشيخ دعموش “لم يمر يوم على ‏‏المقاومة في لبنان كانت فيه قوية وأكثر حضوراً ‏وجهوزية كما هي الآن، لذلك نقول للإسرائيليين إياكم أن تخطئوا التقدير اتجاه ‏لبنان”، وأكد ان “لبنان محكوم بالمعادلات التي صنعتها المقاومة وصنعتها ‏المعادلة الذهبية، ‏الجيش والشعب والمقاومة، هذه المعادلات قائمة وثابتة وراسخة، ثبتتها المقاومة ‏بالتضحيات والدم، فلا تخطئوا ‏التقدير في لبنان كما أخطأتم التقدير مع غزة”.‏