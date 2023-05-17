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الأربعاء 17 أيار 2023 ساعة 09:54
الدورية 86 لبحرية الجيش الايراني تدخل المياه الاقليمية
رقم :
1058341
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