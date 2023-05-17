الدورية 86 لبحرية الجيش الايراني تدخل المياه الاقليمية

اسلام تايمز (ايران) - دخلت الدورية 86 التابعة للقوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية المياه الاقليمية للبلاد صباح اليوم الاربعاء بعد 8 اشهر من الابحار حول العالم.