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الأربعاء 17 أيار 2023 ساعة 09:58

زعيم كوريا الشمالية يصادق على خطة عمل لإطلاق أول قمر استطلاعي لبلاده

زعيم كوريا الشمالية يصادق على خطة عمل لإطلاق أول قمر استطلاعي لبلاده
وأفادت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية بأن كيم جونغ أون اطلع على سير التحضيرات لإطلاق القمر، وتفقد القمر "المعد للإطلاق".

ونقل الوكالة عن كيم جونغ أون قوله، إن الإطلاق الناجح للقمر يعتبر "أمر ملحا نظرا للوضع الأمني حول الدولة"، مشيرا إلى أن كوريا الشمالية "ستستفيد من حقها في الدفاع عن النفس والسيادة بشكل حازم" في ظل أنشطة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في المنطقة.

وكان الزعيم الكوري الشمالي قد أمر ببدء التحضيرات لإطلاق أول قمر استطلاعي كوري شمالي في 19 أبريل الماضي.

ويراد من القمر أن يزيد من قدرات كوريا الشمالية على جمع المعلومات.

وقبل ذلك أعلنت بيونغ يانغ عن إطلاق صاروخ "هواسونغ 18" الباليستي الجديد العابر للقارات، والذي يعمل بالوقود الصلب.
رقم : 1058345
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