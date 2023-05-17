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الأربعاء 17 أيار 2023 ساعة 10:21

الأدميرال تنكسيري: الدوریة ۸۶ لبحرية للجيش سجلت تألقا كبيرا

الأدميرال تنكسيري: الدوریة ۸۶ لبحرية للجيش سجلت تألقا كبيرا
وشدد " تنكسيري " على أن عظمة العمل الذي قام به سلاح البحر في الجيش في الدورية ۸۶ كبير للغاية من خلال جولتها للقرن الأفريقي والتغلب على الأمواج البحرية واجتياز المحيطات.

وكانت الدورية البحرية 86 للجيش الايراني، المؤلفة من المدمرة محلية الصنع تماما "دنا" والسفينة اللوجستية العملاقة "مكران"، والتي تُعرف أيضًا باسم الدورية 360 ، قد انطلقت في مهمة إبحار حول العالم اعتبارًا من 20 ايلول/سبتمبر عام 2022.

وبعد انطلاقها من بندرعباس جنوب ايران في 20 ايلول 2022 ، توقفت الدورية 86 عند المحطة الأولى في ميناء مومباي بالهند، ثم رست في جاكرتا عاصمة إندونيسيا بعد مرورها بخليج البنغال ومضيق ملقة.

وواصلت الدورية طريقها باتجاه بحر جاوة ومرت عبر مضيق ماكاسار وبحر سيليبس. ولأول مرة في تاريخ الملاحة البحرية العسكرية الإيرانية ، دخلت هذه الدورية إلى المحيط الهادئ وبعد عبورها من العرض الاوسع نطاقا للمحيط مرورا بجزر ميكرونيزيا وبولينيزيا تحركت باتجاه مضيق ماجلان في جنوب القارة الأميركية وبعبور هذا المضيق دخلت جنوب المحيط الأطلسي ثم تحركت شمالا مرورا بسواحل الأرجنتين وأوروغواي والبرازيل، ومن ثم رست في ميناء ريو دي جانيرو بالبرازيل، تزامنا مع الذكرى الـ 120 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين إيران والبرازيل.

وبعد توقفها لبضعة أيام في ريو دي جانيرو ، ابحرت الدورية 86 عبر المحيط الأطلسي ومن ثم رست في كيب تاون بجنوب إفريقيا وتوقفت فيها لبضعة أيام.

وكان ميناء صلالة في سلطنة عمان المحطة الأخيرة للدورية البحرية 86 قبل الوصول إلى إيران، وبعد مغادرتها رصيف صلالة ، تحركت باتجاه البلاد ودخلت المياه الاقليمية اليوم قبل ان ترسو لاحقا في بندرعباس.

وبلغ إجمالي المسار الذي قطعته الدورية 86 حوالي 63 ألف كيلومتر ، وعبرت خط الاستواء 4 مرات واجتازت 3 محيطات هي الهندي والهادئ والاطلسي.
رقم : 1058358
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