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الأربعاء 17 أيار 2023 ساعة 11:33

كيم جونج أون يوجه رسالة هامه لأمريكا وكوريا الجنوبية

كيم جونج أون يوجه رسالة هامه لأمريكا وكوريا الجنوبية
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن كيم أجرى عملية التفقد في الموقع أمام اللجنة التحضيرية غير الدائمة لإطلاق الأقمار الاصطناعية في اليوم السابق للتحقق من الوضع العام لقمر التجسس ووافق على “خطة عمله المستقبلية”، في خطوة تشير إلى أن الإطلاق قد يكون وشيكا، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وقالت الوكالة في رسالة باللغة الإنجليزية: “بعد الاطلاع بالتفصيل على عمل اللجنة، تفقد (كيم) قمر الاستطلاع العسكري رقم 1 الجاهز للتحميل بعد خضوعه لفحص الجمعية العامة النهائي واختبار البيئة الفضائية”.

وشدد كيم على أن الإطلاق الناجح للقمر الاصطناعي “مطلب ملح” في ظل البيئة الأمنية السائدة وعملية “تعزيز القدرات الدفاعية على أساس الأولوية القصوى”.

وقال أيضا إنه “كلما زاد يأس الإمبرياليين الأمريكيين والأشرار الدمى في كوريا الجنوبية” من تصعيد تحركاتهم المواجهة ضد الشمال ، كلما مارست (بيونج يانج) حقها في الدفاع عن النفس بشكل أكثر عدلا ومباشرة وهجومية لردعهم”.
رقم : 1058374
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