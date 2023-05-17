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الأربعاء 17 أيار 2023 ساعة 11:41

مساعد وزير الخارجية: إيران أكبر ضحية للأسلحة الكيماوية في التاريخ الحديث

مساعد وزير الخارجية: إيران أكبر ضحية للأسلحة الكيماوية في التاريخ الحديث
والتقى رضا نجفي المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية OPCW) ) فرناندو أرياس ،في اليوم الثاني من المؤتمر الاستعراضي الخامس لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول مجالات تعزيز التعاون وقدم نجفي شرحا حول تداعيات العقوبات القاسية أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة على صحة وعلاج جرحى الاسلحة الكيماوية ودعا ارياس الى مواصلة جهوده لتلبية الاحتياجات الطبية العاجلة لهولاء الجرحى.
كما شدد على ضرورة التنفيذ الكامل لأحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية بعيدا عن التمييز و ضرورة التزام الدول الاعضاء فيها بتعهداتها.

وشدد نجفي على أن إيران هي أكبر ضحية للأسلحة الكيماوية في التاريخ الحديث ، مشيرا إلى أن هدف اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية لن يتحقق دون التدمير الكامل لمخزونات الأسلحة الكيماوية بكافة أنواعها.

من جانبه أكد ارياس على ضرورة تلبية الاحتياجات الطبية لجرحى الاسلحة الكيماوية ملفتا انه سيواصل الحديث مع الأطراف المعنية.
رقم : 1058378
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