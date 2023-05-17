الصين..فقدان 39 شخصا إثر غرق سفينة صيد في المحيط الهندي

وذكرت وكالة "شينخوا" الصينية أن الرئيس شي جين بينغ دعا إلى بذل جهود شاملة لإنقاذ الطاقم المكون من 17 مواطنا صينيا و17 إندونيسيا وخمسة فلبينيين.



وأفادت بأن فرق البحث والإنقاذ وصلت إلى الموقع، كما نشرت السلطات الصينية سفينتين على الأقل للمساعدة بينما انضمت سفينتان من أستراليا ودول أخرى إلى البحث.



هذا ولم يتم العثور على أي من أفراد الطاقم، فيما أفادت وسائل إعلام رسمية صينية بأن السفينة التي تحمل اسم "لو بنغ يوان يو 028" والمملوكة لشركة Penglai Jinglu Fishery Co، انقلبت في الجزء الأوسط من المحيط الهندي حوالي الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي يوم الثلاثاء.