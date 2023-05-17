الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 17 أيار 2023 ساعة 15:07

المركزي السوري يعلن تخفيضا جديدا في سعر الليرة مقابل الدولار

المركزي السوري يعلن تخفيضا جديدا في سعر الليرة مقابل الدولار
وحسب وكالة الأنباء السورية، تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار للحوالات والصرافة عند 8100 ليرة مقابل الدولار.

فيما تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 8799.84 ليرة سورية لليورو الواحد.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وكان المركزي السوري قد حدد في الـ 11 من شهر مايو/أيار الجاري سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار بـ 7800 ليرة للدولار الواحد و8536.62 ليرة سورية لليورو الواحد.

يذكر أنه في 27 مارس/آذار الماضي، حدد مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 7200 ليرة للدولار الواحد.
رقم : 1058413
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة : الهدف من الحج هو توحيد الأمة الإسلامية مقابل الكفر والظلم والغطرسة
قائد الثورة : الهدف من الحج هو توحيد الأمة الإسلامية مقابل الكفر والظلم والغطرسة
هل يمكن أن يؤدي اجتماع موسكو الرباعي إلى لقاء بين الأسد وأردوغان؟
هل يمكن أن يؤدي اجتماع موسكو الرباعي إلى لقاء بين الأسد وأردوغان؟
17 أيار 2023
بارقة أمل في إنهاء شغور کرسي الرئاسة في لبنان
بارقة أمل في إنهاء شغور کرسي الرئاسة في لبنان
17 أيار 2023
"يوم النكبة" مرآة لـ75 سنة من المعاناة الفلسطينية
"يوم النكبة" مرآة لـ75 سنة من المعاناة الفلسطينية
17 أيار 2023
هل نشهد تعاوناً أمميّاً عربيّاً لحل الأزمة في سوريا؟
هل نشهد تعاوناً أمميّاً عربيّاً لحل الأزمة في سوريا؟
17 أيار 2023
رئيسي: يوم النكبة تذكير بواحدة من أكثر المآسي إيلاما في تاريخ البشرية
رئيسي: يوم النكبة تذكير بواحدة من أكثر المآسي إيلاما في تاريخ البشرية
17 أيار 2023
كتائب القسّام تحذر ‘‘إسرائيل‘‘ : سيف القدس لن يُغمد
كتائب القسّام تحذر ‘‘إسرائيل‘‘ : سيف القدس لن يُغمد
17 أيار 2023
قائد سلاح الجو الايراني: سندافع عن وطننا الحبيب حتى آخر قطرة دم
قائد سلاح الجو الايراني: سندافع عن وطننا الحبيب حتى آخر قطرة دم
16 أيار 2023
قاليباف: المناداة بالسلام والإيثار لهما تاريخ طويل في الثقافة الإيرانية
قاليباف: المناداة بالسلام والإيثار لهما تاريخ طويل في الثقافة الإيرانية
16 أيار 2023
عاصفة ‘‘الركود والتضخم‘‘ الكامنة في الاقتصاد الأمريكي
عاصفة ‘‘الركود والتضخم‘‘ الكامنة في الاقتصاد الأمريكي
16 أيار 2023
عمليات الحرب الهجينة (الحلقة الأولى)
عمليات الحرب الهجينة (الحلقة الأولى)
الباحث الأخضر الشرقاوي
16 أيار 2023
حقائق وأرقام.. 75 عاما على نكبة فلسطين
حقائق وأرقام.. 75 عاما على نكبة فلسطين
15 أيار 2023
تدهور الوضع الاقتصادي للشعب الفلسطيني في أعقاب قرار برنامج الغذاء العالمي
تدهور الوضع الاقتصادي للشعب الفلسطيني في أعقاب قرار برنامج الغذاء العالمي
15 أيار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بارقة أمل في إنهاء شغور کرسي الرئاسة في لبنان
"يوم النكبة" مرآة لـ75 سنة من المعاناة الفلسطينية
هل نشهد تعاوناً أمميّاً عربيّاً لحل الأزمة في سوريا؟
عاصفة ‘‘الركود والتضخم‘‘ الكامنة في الاقتصاد الأمريكي