الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 17 أيار 2023 ساعة 15:10

الاركان الايرانية: الكيان الصهيوني يعيش اليوم حالة الذل والهوان

الاركان الايرانية: الكيان الصهيوني يعيش اليوم حالة الذل والهوان
وقال اللواء ايزدي في تصريح له مساء الثلاثاء خلال ملتقى اقيم لاحياء ذكرى شهداء بلدة مهاباد التابعة لمدينة اردستان بمحافظة اصفهان وسط ايران: ان الشهداء ضحوا بأرواحهم من أجل الثورة والجمهورية الاسلامية، وهذه الثورة الإسلامية هي ثورة قيمية تسعى إلى توفير الظروف للبشرية كي يعيشوا في اوضاع جيدة وان يتحركوا نحو حياة كريمة.

واعتبر العزة الدنيوية والشرف الاخروي مرتبطان بالاستشهاد ، وقال: لو تم الجهاد الاكبر ، الذي يعد احدى رسالات النبي الاكرم (ص)، سيكون الاعداء في ذل وهوان، واليوم نلاحظ أن الكيان الصهيوني يعيش حالة الذل والهوان.

واكد اللواء ايزدي بان ايران رائدة في مجال العلم في العالم وحققت حسب اعتراف الاعداء انفسهم نموا باهرا وقال: ان الشهيد فخري زاده هو أب الطاقة النووية الإيرانية وقد كان دوره هاما في هذا المجال.

وصرح بانه رغم الحظر المفروض على البلاد فقد تم تحقيق انجازات في مختلف المجالات ولدينا الان ما نقوله في المجال العسكري للأعداء الذين لا يستطيعون تحقيق ما يصبون اليه ولهذا السبب يريدون توجيه الضربة للبلاد من خلال الفضاء الافتراضي.
رقم : 1058414
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة : الهدف من الحج هو توحيد الأمة الإسلامية مقابل الكفر والظلم والغطرسة
قائد الثورة : الهدف من الحج هو توحيد الأمة الإسلامية مقابل الكفر والظلم والغطرسة
هل يمكن أن يؤدي اجتماع موسكو الرباعي إلى لقاء بين الأسد وأردوغان؟
هل يمكن أن يؤدي اجتماع موسكو الرباعي إلى لقاء بين الأسد وأردوغان؟
17 أيار 2023
بارقة أمل في إنهاء شغور کرسي الرئاسة في لبنان
بارقة أمل في إنهاء شغور کرسي الرئاسة في لبنان
17 أيار 2023
"يوم النكبة" مرآة لـ75 سنة من المعاناة الفلسطينية
"يوم النكبة" مرآة لـ75 سنة من المعاناة الفلسطينية
17 أيار 2023
هل نشهد تعاوناً أمميّاً عربيّاً لحل الأزمة في سوريا؟
هل نشهد تعاوناً أمميّاً عربيّاً لحل الأزمة في سوريا؟
17 أيار 2023
رئيسي: يوم النكبة تذكير بواحدة من أكثر المآسي إيلاما في تاريخ البشرية
رئيسي: يوم النكبة تذكير بواحدة من أكثر المآسي إيلاما في تاريخ البشرية
17 أيار 2023
كتائب القسّام تحذر ‘‘إسرائيل‘‘ : سيف القدس لن يُغمد
كتائب القسّام تحذر ‘‘إسرائيل‘‘ : سيف القدس لن يُغمد
17 أيار 2023
قائد سلاح الجو الايراني: سندافع عن وطننا الحبيب حتى آخر قطرة دم
قائد سلاح الجو الايراني: سندافع عن وطننا الحبيب حتى آخر قطرة دم
16 أيار 2023
قاليباف: المناداة بالسلام والإيثار لهما تاريخ طويل في الثقافة الإيرانية
قاليباف: المناداة بالسلام والإيثار لهما تاريخ طويل في الثقافة الإيرانية
16 أيار 2023
عاصفة ‘‘الركود والتضخم‘‘ الكامنة في الاقتصاد الأمريكي
عاصفة ‘‘الركود والتضخم‘‘ الكامنة في الاقتصاد الأمريكي
16 أيار 2023
عمليات الحرب الهجينة (الحلقة الأولى)
عمليات الحرب الهجينة (الحلقة الأولى)
الباحث الأخضر الشرقاوي
16 أيار 2023
حقائق وأرقام.. 75 عاما على نكبة فلسطين
حقائق وأرقام.. 75 عاما على نكبة فلسطين
15 أيار 2023
تدهور الوضع الاقتصادي للشعب الفلسطيني في أعقاب قرار برنامج الغذاء العالمي
تدهور الوضع الاقتصادي للشعب الفلسطيني في أعقاب قرار برنامج الغذاء العالمي
15 أيار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بارقة أمل في إنهاء شغور کرسي الرئاسة في لبنان
"يوم النكبة" مرآة لـ75 سنة من المعاناة الفلسطينية
هل نشهد تعاوناً أمميّاً عربيّاً لحل الأزمة في سوريا؟
عاصفة ‘‘الركود والتضخم‘‘ الكامنة في الاقتصاد الأمريكي