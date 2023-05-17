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الأربعاء 17 أيار 2023 ساعة 15:13

العميد رادان: لقد أقسمنا على التضحية براحتنا من أجل أمن شعبنا

العميد رادان: لقد أقسمنا على التضحية براحتنا من أجل أمن شعبنا
جاء ذلك لدى لقائه اليوم الاربعاء ممثل الولي الفقيه في محافظة هرمزكان حجة الاسلام والمسلمين "محمدعبادي زادة " - امام جمعة مدينة بندرعباس مركز المحافظة، حيث أعرب للأخير عن بالغ شكره لدعمه منتسبي قوى الامن الداخلي والتنسيق بين الاشقاء الشيعة والسنة في المحافظة التي تتبوأ موقعا استراتيجيا وثقافيا.

وقد أكد المسؤول في هذا اللقاء أن الشعب الايراني يستحق افضل التقدير والتكريم والخدمات وقال: لقد أدرجنا في اولويات اعمالنا تعزيز محافظات مثل هرمزكان التي تتميز بظروف خاصة.

وأشار العميد "رادان " في جانب آخر من كلمته الى الوضع البحري للمحافظة، وأكد تحسين القدرة الملاحية ومكافحتها وتم تسهيل التصدي للتهريب في البحر.

واعتبر التصدي لمهربي السلع واللصوص ورفع المستوى الامني في المجتمع انما يتم من خلال تعيين أشخاص يتميزون بالبصيرة والعلم، وقال: ان جمع المتجاهرين بالأعمال المنافية لقيم المجتمع يعتبر من المهمات الضرورية التي يقوم بها أبناء الشعب الايراني في قوى الامن الداخلي.

وأشار الى أهمية محافظة هرمزكان والخليج الفارسي لدى منتسبي قوى الامن الداخلي وقال: ان هذه المحافظة تعتبر بالنسبة لنا محافظة ذات أهمية وحيوية للغاية.
رقم : 1058415
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