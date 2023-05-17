الاعرجي يتابع في اربيل إجراءات المحضر الأمني بين العراق وايران

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي في بيان ، انه "بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أجرى مستشار الأمن القومي، السيد قاسم الأعرجي، زيارة إلى أربيل، على رأس وفد من الأجهزة الأمنية ووزارة الخارجية".



وأضاف: "كان في استقبال السيد الأعرجي والوفد المرافق له وزير داخلية حكومة كردستان، السيد ريبر أحمد، ومديرو الأجهزة الأمنية في أربيل والسليمانية".



وأشار المكتب الى ان "قائد قوات الحدود قدم عرضا عن الإجراءات التي قامت بها وزارة الداخلية لتأمين الحدود العراقية الإيرانية، والبالغ طولها ١٤٩٣ كم، لافتا إلى أن "الأعمال والإجراءات مازالت مستمرة".



من جانبه قدم وزير داخلية حكومة كردستان، عرضا عن "الإجراءات التي قامت بها وزارته، فيما يتعلق ببنود المحضر الأمني بين العراق وإيران ".