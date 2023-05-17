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الأربعاء 17 أيار 2023 ساعة 19:36

قائد الجيش: امتلاك قوات بحرية قوية هو ضمن أهداف المصالح الوطنية

قائد الجيش: امتلاك قوات بحرية قوية هو ضمن أهداف المصالح الوطنية
واضاف اللواء موسوي في كلمة القاها في مراسم منح انواط التضحية والفداء لعدد من عوائل شهداء الجيش الايراني اليوم الاربعاء في ميناء نوشهر المطل على بحر قزوين ، ان مثل هذه القوات البحرية ستكون قادرة على رفع راية البلاد وتصون المصالح الوطنية والامن في البحار وتشكل باعا طويلا للنظام الاسلامي من اجل تحقيق الاهداف الوطنية.

وأشار اللواء موسوي الى مهمة الدورية البحرية 86 التابعة لبحرية الجيش الايراني للابحار حول الكرة الارضية في اكثر من 7 اشهر وقطع مسافة 62 الف كيلومتر واجتياز المحيطات قائلا ان هذا يشكل نقطة تحول يحدث في بلادنا لاول مرة.

واشاد اللواء موسوي بالتدبير والدراية والشجاعة والمحاسبات العلمية الدقيقة والادارة الناجحة التي استطاعت ترجمة الاوامر الصادرة عن القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن مهمة هذه الدوريات البحرية ، واشار الى كلام سماحة قائد الثورة الاسلامية الذي وصف في عام 2009 القوات البحرية الايرانية بأنها قوة استراتيجية.

واكد اللواء موسوي ان العديد من دول العالم كانت تعتبر هذه المهمة مستحيلة لكن القوات البحرية الايرانية استطاعت انجازها بفضل الله سبحانه وتعالى.

كما شدد قائد الجيش على ان الانتصار في الحرب الهجينة يتطلب توفر كافة مكامن القوة ، واضاف: اليوم فان الجيواقتصادية تتألف من أبعاد متعددة ثقافية واقتصادية وسياسية وعسكرية.
رقم : 1058441
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