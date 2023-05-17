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الأربعاء 17 أيار 2023 ساعة 19:36

قوات الدعم السريع توجه تحذيرا إلى الشرطة السودانية

قوات الدعم السريع توجه تحذيرا إلى الشرطة السودانية
وقال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع في بيان: "في محاولة يائسة تضاف إلى قائمة الفشل والتخبط التي يعيشها قادة الانقلاب ومتطرفي النظام البائد قام رأس الانقلاب من داخل البدروم بتعديلات في قيادة قوات الشرطة من أجل استكمال حلقات التآمر والزج بقوات الشرطة في أتون الحرب الدائرة الآن".

وأضاف: "لقد ظلت الشرطة السودانية طوال تاريخها مثالًا يحتذى في القومية والحيادية لولا تدخل قوات الاحتياطي المركزي في الحرب والذي قابلناه بالحسم اللازم بالرغم من تحذيرنا المسبق"، مؤكدا "أننا نثق في حكمة شرفاء الشرطة بالتمسك بموقفهم الحالي بعدم الانسياق وراء مخططات فلول النظام البائد والدخول في حرب هم ليسوا طرفا فيها بأي حال من الأحوال".

وحذر من أن "قواتنا لن تتردد في التصدي لأي تحركات أو تصرفات من الشرطة أو من أي جهة تستغل اسمها وأزيائها ضد قواتنا".

وقبل أيام، أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قرارا يقضي بإعفاء مدير عام الشرطة في السودان، وأنهى خدمة عدة سفراء بوزارة الخارجية السودانية.

كما أصدر البرهان قرارا قضى بإعفاء محافظ بنك السودان المركزي من منصبه، وجمد حسابات قوات الدعم السريع في جميع بنوك السودان، وفروعها بالخارج.
رقم : 1058442
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