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الأربعاء 17 أيار 2023 ساعة 21:53

آية الله رئيسي يؤكد على اتمتة جيمع الاقسام الحكومية في البلاد

آية الله رئيسي يؤكد على اتمتة جيمع الاقسام الحكومية في البلاد
جاء ذلك في كلمة الرئيس الايراني خلال مراسم تدشين عدد من المشاريع بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ حيث اشاد بجهود كافة العاملين والمنتسبين الى هذه الوزارة، واحتفى بـمناسبة "يوم الاتصالات الوطني".

وفي معرض التنويه الى اهمية بعض المنتجات التي ازيح الستار عنها خلال معرض الفرص الوطنية في مجالي الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم، لفت رئيسي الى انها تحوي المعايير القياسية اللازمة وبما يتيح امكانية تسويقها في الخارج.

وصرح رئيس الجمهورية في هذا الخصوص: قبل المرحلة الراهنة، نحن كنا مستهلكين فقط، ونتبع مسار الاخرين، لكننا اليوم استطعنا بفضل الطاقات الشبابية ان نصبح منتجين لشبكات الاتصالات، ولم يقتصر ذلك على انتاج القطع الصلبة بل اتسع ليشمل قطاع البرمجيات ايضا.

واضاف: ان الجهود التي مرت على اعيننا اليوم، تكشف عن الخطوات الوطنية الجيدة التي اتخدت في مجال البرمجيات، لكن السؤال الذي يطرح، هل بلغنا المرحلة المرجوة؟ والجواب هو اننا مانزال بحاجة الى بذل مزيد من الجهود في هذا الخصوص.

رئيس الجمهورية، اشاد في كلمته اليوم، بجهود وزير الاتصالات وسائر المنتسبين الى هذه الوزارة، قائلا : يجب تطوير منتجاتنا المعرفية في اطار المعايير القياسية المعتمدة ودعمها بالشكل الذي يتيح تسويقها وتصديرها بشكل واسع الى خارج البلاد.

كما نهى الرئيس الايراني، جميع المؤسسات الحكومية من استيراد المنتجات التي يتم انتاجها حاليا لدى الشركات المعرفية المحلية؛ مؤكدا بان ذلك سيترك اثارا سيئة على الاقتصاد الوطني.

علما ان، مراسم تدشين 6 مشاريع محلية اساسية في مجال الاتصالات وتحديدا "الألياف الضوئية"، اقيمت اليوم الاربعاء برعاية الرئيس الايراني "اية الله رئيسي"؛ في خطوة وصفت بانها تسهم بشكل ملفت في تطوير هذا القطاع داخل البلاد.
رقم : 1058460
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