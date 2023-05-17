النزاع السوداني.. واستمرار الحرب على طاولة المفاوضات

ويؤكد المراقبون أن المشكلة تكمن في عدم الاتفاق علی الامور السياسية، مشيرين الی ان طرفي النزاع لم يكونا مرتاحين للاتفاق الذي حصل بينهما، فكان المفروض ان يكون هناك اتفاقا على امور معينة سياسية تؤدي الى وقف اطلاق النار، لكن ما حصل ان الامور السياسية بقيت معلقة.



وفي سياق متصل يقول خبراء سياسيين انه في حال عدم التوصل الی حلول سياسية، يصبح الكلام عن حماية المدنيين مجرد كلاما فارغاً لا قيمة له لذلك اندلعت الاشتباكات مجدداً وشهدنا ان الاشتباكات لم تنحصر فقط في الخرطوم كما كان الأمر سابقا ولكنها توسعت الى ام درمان والى الخرطوم بحري والی دارفور.



ويوضح الخبراء ان الشرط الاول لايجاد ممرات أمنة للمدنيين للخروج من مناطق الاشتباكات هو وقف اطلاق النار وعندما يستمر اطلاق النار يستمر كذلك سقوط المدنيين قتلی وجرحی.



ويبين محللون استراتيجيون ان السبب الاساسي لعدم التمكن من حماية المدنيين هو عدم الوصول الی اتفاق جدي بين الطرفين.



معتبرين ان المفاوضات أقيمت تحت طابع صوري استجابة للضغوط الاميركية والسعودية، لكن علی الارض، لم تكن أي نوايا واضحة للهدنة.



وبدورهم يقول محللون سياسيون ان المعركة هي معركة تكسير عظم وبدأت بحدة وجنون من قبل القوتين وعندما اعلن البرهان ان قوات الدعم السريع هي قوات متمردة فهذا يعني في العرف السوداني والعرف العسكري ان لامناص من الاستمرار في الحرب.



ويؤكد محللون سياسيون ان القوتين منهكتين بشكل كبير جداً وحاولتا استغلال المفاوضات لفرض أمر واقع علی الطاولة ضد الاخر.



ويقول خبراء في العلوم السياسية ان الطرفين المتصارعين في السودان، يستخدمان قوتهما ضد الشعب السوداني وضد قضية التغيير وضد الثورة، لهذا لن يوقفا الصراع.



ويؤكد خبراء في العلوم السياسية ان الطرفين اصبحا رهينة لشهوة السلطة وهما ضد المصلحة العامة في السودان مبينين ان كل من يستخدم سلاحاً لايستخدم لصالح الشعب فهو خائن للشعب لأن الجيوش تصرف من مال الشعب ودمه.



