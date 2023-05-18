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الخميس 18 أيار 2023 ساعة 06:49

الجامعة العربية: تفاهمات عديدة حول جملة من القضايا خلال اجتماعات جدّة

الجامعة العربية: تفاهمات عديدة حول جملة من القضايا خلال اجتماعات جدّة
وأشار زكي في تصريحات صحفية إلى وجود تفاهمات عربية عديدة حول جملة من القضايا والمسائل المهمة.

وأكد الأمين العام المساعد أن الاجتماع تطرق إلى موضوعات متعددة معظمها سياسية تتعلق بقضية فلسطين وبمختلف تطورات الأوضاع في مناطق الأزمات والتدخلات الأجنبية في شؤون الدول العربية، إضافة إلى اعتماد حزمة من القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد زكي أن عودة سوريا إلى اجتماعات جامعة الدول العربية تدشّن لمرحلة جديدة من التعامل مع الوضع في سوريا، داعياً لضرورة أن يكون هناك إسهام عربي ملموس لاستعادة الأمن والاستقرار في هذا البلد العربي، ومساعدته على التعامل مع جميع المشكلات التي تواجهه جراء المرحلة السابقة.

وحول الوضع في السودان لفت زكي إلى وجود مشروع قرار مطروح على القمة العربية يأخذ بالاعتبار كل التطورات الحاصلة هناك، إلى جانب إعلان جدّة الإنساني الذي صدر منذ عدة أيام.

وأكد أن القضية الفلسطينية كالعادة هي محور أساسي من محاور الوضع العربي كله.

وختم بالقول: "نأمل بأن تشكل قرارات القمة العربية دفعة للعمل العربي المشترك ومحاولة للإسهام في تسوية النزاعات القائمة والتخفيف من وطأتها".
رقم : 1058507
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