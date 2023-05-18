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الخميس 18 أيار 2023 ساعة 06:54

نائب رئيس الجمهورية: دول المنطقة ستنتفع من اتفاق ممر الشمال - جنوب

نائب رئيس الجمهورية: دول المنطقة ستنتفع من اتفاق ممر الشمال - جنوب
نائب رئيس الجمهورية الايراني، ادلى بهذا التصريح لدى استقباله امس الاربعاء، نائب رئيس الوزراء الروسي "الكساندر نوفاك" والوفد المرافق له؛ حيث دعا الى تعزيز دور القطاع الخاص في كلا البلدين ليساهم اكثر من اي وقت مضى في تطوير التعاون الاقتصادي بين طهران وموسكو، وتسخير كافة الطاقات المتوفرة لهذا الصدد.

ودعا "مخبر" الى التسريع في وتيرة الاجراءات المشتركة لشطب استخدام عملة الدولار الامريكي من التعامل التجاري بين البلدين؛ واصفا هذه الخطوة انها تحظى باهمية بالغة في سياق الدفع بمسار العلاقات الاقتصادية.

كما دعا المسؤول الايراني رفيع المستوى خلال اللقاء مع نائب ريس الوزراء الروسي، الى توسيع نطاق التعاون بين طهران وموسكو في المجالات المتعلقة بالنفط والنقل وصناعة السيارات.

الى ذلك، اعرب "نوفاك" عن تقديره لقاء الاهتمام الخاص الذي ابداه "مخبر" حول ممر الشمال –جنوب؛ مبينا انه سيتحول الى طريق ستراتيجي بالنسبة لايران وروسيا وسائر دول المنطقة.

واشار نائب رئيس الوزراء الروسي في هذا اللقاء، الى فرص التعاون التي ناقشها والوفد المرافق على امتداد زيارته الحالية مع الجانب الايراني؛ مصرحا ان البلدين توصلا الى توافقات جيدة حول التعاون في مجالات النفط والغاز والشؤون المصرفية والزراعية.

كما تطرق الى تفقده عددا من المراكز الصناعية داخل البلاد، واشاد بالطاقات الوطنية الكثيرة في مختلف المجلات العلمية والتقنية، قائلا : ان موسكو تبحث عن قمم جديدة في سياق التعاون التجاري والاقتصادي مع طهران.

يذكر ان وزير النفط الايراني "جواد اوجي" ونائب رئيس الوزراء الروسي "الكساندر نوفاك" باعتبارهما رئيسي اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي، وقعا على بيان مشترك يتعلق بتعاون البلدين.
رقم : 1058512
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