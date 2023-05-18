كنعاني: ندين بشدة بيان اجتماع وزراء مالية مجموعة الدول السبع ضد إيران

وأضاف المتحدث بإسم وزارة الخارجية موجهاً حديثه لمجموعة السبع ورئاسة واستضافة اجتماعاتها في هذه الفترة الذين يحاولون مع أعضائهم المحدودين فرض المطالب بالآليات الدولية متعددة الأطراف بطريقة انتقائية وعفا عليها الزمن، انه وبدلاً من توجيه مثل هذه الاتهامات التي لا أساس لها، ندعوهم للتوقف عن ممارساتهم المؤسفة المتمثلة في مرافقة واسترضاء العقوبات الأمريكية غير القانونية التي تنتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي وحقوق الإنسان ضد الشعب الايراني العظيم.



كما واكّد كنعاني على انه يجب أن يكون أعضاء هذه المجموعة مسؤولين أمام شعب إيران الموقر والمجتمع الدولي عن مثل هذه الانتهاكات الجسيمة والإجراءات ضد الأنظمة الدولية، بدلاً من المشاركة وتأكيد المواقف الأحادية وغير العادلة.