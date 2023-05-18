الصفحة الرئيسية
0
الخميس 18 أيار 2023 ساعة 08:46

25 عملا مقاوما في الضفة والقدس خلال 24 ساعة

25 عملا مقاوما في الضفة والقدس خلال 24 ساعة
وتم 25 عملًا مقاوما بالضفة والقدس المحتلتين، أبرزها 3 عمليات إطلاق نار، وإلقاء عبوات ناسفة، وإحراق آلية عسكرية، والتصدي لاعتداءات المستوطنين وتحطيم مركباتهم، أصيب خلالها مستوطن.

وأعطب المقاومون النار وأشعلوا النار فيها بعد استهدافها بالعبوات المحلية، خلال اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال أثناء تأمين اقتحام المستوطنين لمنطقة “ٌقبر يوسف” بنابلس.

واستهدف المقاومون قوات الاحتلال بالعبوات الناسفة والزجاجات الحارقة خلال التصدي لاقتحام منطقة “قبر يوسف”.

وأطلق المقاومون النار صوب قوات الاحتلال خلال اقتحامها لمدينة طوباس، فيما ألقى الشبان الثائر الحجارة والزجاجات الحارقة وحطموا مركبات المستوطنين في بيت أمر بمدينة الخليل.

وأصيب مستوطن رشقا بالحجارة خلال التصدي للمستوطنين في منطقة عين بوبين في رام الله.

واندلعت مواجهات في 11 نقطة مختلفة، شهدتها مناطق القدس ورام الله وطوباس ونابلس وبيت لحم والخليل، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة.
مصدر : وكالات
رقم : 1058527
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
هل يمكن للرياض أن تلعب لعبة مزدوجة مع طهران؟
هل يمكن للرياض أن تلعب لعبة مزدوجة مع طهران؟
رئيسي يحذر طالبان بشأن حقوق إيران في المياه
رئيسي يحذر طالبان بشأن حقوق إيران في المياه
18 أيار 2023
الرئيس رئيسي يحذر السلطات الأفغانية بشأن حق مياه هيرمند
الرئيس رئيسي يحذر السلطات الأفغانية بشأن حق مياه هيرمند
18 أيار 2023
هل بناء ممر "شمال –جنوب" يفيد الروس أم إيران؟
هل بناء ممر "شمال –جنوب" يفيد الروس أم إيران؟
18 أيار 2023
خشية الصهاينة من الرد الانتقامي للمقاومة في "مسيرة الأعلام"
خشية الصهاينة من الرد الانتقامي للمقاومة في "مسيرة الأعلام"
18 أيار 2023
منافسة ساخنة بين أردوغان وكليجدار أوغلو في الجولة الثانية من الانتخابات
منافسة ساخنة بين أردوغان وكليجدار أوغلو في الجولة الثانية من الانتخابات
18 أيار 2023
قائد الثورة : الهدف من الحج هو توحيد الأمة الإسلامية مقابل الكفر والظلم والغطرسة
قائد الثورة : الهدف من الحج هو توحيد الأمة الإسلامية مقابل الكفر والظلم والغطرسة
17 أيار 2023
هل يمكن أن يؤدي اجتماع موسكو الرباعي إلى لقاء بين الأسد وأردوغان؟
هل يمكن أن يؤدي اجتماع موسكو الرباعي إلى لقاء بين الأسد وأردوغان؟
17 أيار 2023
بارقة أمل في إنهاء شغور کرسي الرئاسة في لبنان
بارقة أمل في إنهاء شغور کرسي الرئاسة في لبنان
17 أيار 2023
"يوم النكبة" مرآة لـ75 سنة من المعاناة الفلسطينية
"يوم النكبة" مرآة لـ75 سنة من المعاناة الفلسطينية
17 أيار 2023
هل نشهد تعاوناً أمميّاً عربيّاً لحل الأزمة في سوريا؟
هل نشهد تعاوناً أمميّاً عربيّاً لحل الأزمة في سوريا؟
17 أيار 2023
رئيسي: يوم النكبة تذكير بواحدة من أكثر المآسي إيلاما في تاريخ البشرية
رئيسي: يوم النكبة تذكير بواحدة من أكثر المآسي إيلاما في تاريخ البشرية
17 أيار 2023
كتائب القسّام تحذر ‘‘إسرائيل‘‘ : سيف القدس لن يُغمد
كتائب القسّام تحذر ‘‘إسرائيل‘‘ : سيف القدس لن يُغمد
17 أيار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل بناء ممر "شمال –جنوب" يفيد الروس أم إيران؟
بارقة أمل في إنهاء شغور کرسي الرئاسة في لبنان
"يوم النكبة" مرآة لـ75 سنة من المعاناة الفلسطينية
هل نشهد تعاوناً أمميّاً عربيّاً لحل الأزمة في سوريا؟