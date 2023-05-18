الصفحة الرئيسية
0
الخميس 18 أيار 2023 ساعة 08:53

السفارة الروسية: واشنطن تتجاهل أعمال كييف الإرهابية

السفارة الروسية: واشنطن تتجاهل أعمال كييف الإرهابية
وأشارت السفارة الروسية إلى أن "الولايات المتحدة تفضل غض النظر عن أن كييف التي حصلت على دعم أمريكي شامل، لم تعد تخفي أعمالها الإرهابية" وأعربت عن غضبها من التصريحات الأخيرة الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية بشأن عدم الوعي المفترض بتصريحات قيادة المخابرات العسكرية الأوكرانية حول تورط نظام كييف في قتل ومحاولات قتل الصحفيين الروس".

وقالت البعثة الدبلوماسية في بيان: "هنا يسمحون لأنفسهم التكهن بما إذا كان ينبغي منح روسيا، التي تحارب النازية بأقصى مظاهرها، مكانة «دولة ترعى الإرهاب» أم لا.. هذا نفاق استثنائي".

وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، لم يستبعد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إدراج روسيا في قائمة الدول الراعية للإرهاب خلال خطابه في جلسات الاستماع في الكونغرس الأمريكي.

وتعود صلاحيات تسمية الدول "الراعية للإرهاب" إلى وزارة الخارجية، لكن مجلس الشيوخ الأمريكي سبق أن تبنى قرارا يدعو إلى مثل هذا القرار فيما يتعلق بروسيا، وتم تقديم مشروع قانون مماثل إلى مجلس النواب في سبتمبر 2022.

وكانت موسكو قد حذرت في وقت سابق، من أن التنفيذ المحتمل لمبادرة واشنطن للاعتراف بروسيا كدولة راعية للإرهاب سيؤدي إلى ردود قاسية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على وجه الخصوص، إنه إذا صنفت واشنطن روسيا على أنها "دولة راعية للإرهاب"، فيمكن نسيان العلاقات بين الدول.
مصدر : وكالات
رقم : 1058530
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
هل يمكن للرياض أن تلعب لعبة مزدوجة مع طهران؟
هل يمكن للرياض أن تلعب لعبة مزدوجة مع طهران؟
رئيسي يحذر طالبان بشأن حقوق إيران في المياه
رئيسي يحذر طالبان بشأن حقوق إيران في المياه
18 أيار 2023
الرئيس رئيسي يحذر السلطات الأفغانية بشأن حق مياه هيرمند
الرئيس رئيسي يحذر السلطات الأفغانية بشأن حق مياه هيرمند
18 أيار 2023
هل بناء ممر "شمال –جنوب" يفيد الروس أم إيران؟
هل بناء ممر "شمال –جنوب" يفيد الروس أم إيران؟
18 أيار 2023
خشية الصهاينة من الرد الانتقامي للمقاومة في "مسيرة الأعلام"
خشية الصهاينة من الرد الانتقامي للمقاومة في "مسيرة الأعلام"
18 أيار 2023
منافسة ساخنة بين أردوغان وكليجدار أوغلو في الجولة الثانية من الانتخابات
منافسة ساخنة بين أردوغان وكليجدار أوغلو في الجولة الثانية من الانتخابات
18 أيار 2023
قائد الثورة : الهدف من الحج هو توحيد الأمة الإسلامية مقابل الكفر والظلم والغطرسة
قائد الثورة : الهدف من الحج هو توحيد الأمة الإسلامية مقابل الكفر والظلم والغطرسة
17 أيار 2023
هل يمكن أن يؤدي اجتماع موسكو الرباعي إلى لقاء بين الأسد وأردوغان؟
هل يمكن أن يؤدي اجتماع موسكو الرباعي إلى لقاء بين الأسد وأردوغان؟
17 أيار 2023
بارقة أمل في إنهاء شغور کرسي الرئاسة في لبنان
بارقة أمل في إنهاء شغور کرسي الرئاسة في لبنان
17 أيار 2023
"يوم النكبة" مرآة لـ75 سنة من المعاناة الفلسطينية
"يوم النكبة" مرآة لـ75 سنة من المعاناة الفلسطينية
17 أيار 2023
هل نشهد تعاوناً أمميّاً عربيّاً لحل الأزمة في سوريا؟
هل نشهد تعاوناً أمميّاً عربيّاً لحل الأزمة في سوريا؟
17 أيار 2023
رئيسي: يوم النكبة تذكير بواحدة من أكثر المآسي إيلاما في تاريخ البشرية
رئيسي: يوم النكبة تذكير بواحدة من أكثر المآسي إيلاما في تاريخ البشرية
17 أيار 2023
كتائب القسّام تحذر ‘‘إسرائيل‘‘ : سيف القدس لن يُغمد
كتائب القسّام تحذر ‘‘إسرائيل‘‘ : سيف القدس لن يُغمد
17 أيار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل بناء ممر "شمال –جنوب" يفيد الروس أم إيران؟
بارقة أمل في إنهاء شغور کرسي الرئاسة في لبنان
"يوم النكبة" مرآة لـ75 سنة من المعاناة الفلسطينية
هل نشهد تعاوناً أمميّاً عربيّاً لحل الأزمة في سوريا؟