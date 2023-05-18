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الخميس 18 أيار 2023 ساعة 10:05
الرئيس رئيسي يحذر السلطات الأفغانية بشأن حق مياه هيرمند
وتابع هذا المسؤول قائلا نقلا عن رئيس الجمهورية : إذا أكد خبراؤنا نقص المياه ، فلا مشكلة ، وإلا فلن نسمح بانتهاك حقوق شعبنا.
وتابع رئيس الجمهورية قائلا : خذوا كلامي على محمل الجد حتى لا يون هناك عتاب لاحقا.
رقم :
1058548
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