الرئيس رئيسي يحذر السلطات الأفغانية بشأن حق مياه هيرمند

وتابع هذا المسؤول قائلا نقلا عن رئيس الجمهورية : إذا أكد خبراؤنا نقص المياه ، فلا مشكلة ، وإلا فلن نسمح بانتهاك حقوق شعبنا.



وتابع رئيس الجمهورية قائلا : خذوا كلامي على محمل الجد حتى لا يون هناك عتاب لاحقا.