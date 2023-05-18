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الخميس 18 أيار 2023 ساعة 11:34

رئيسي يحذر طالبان بشأن حقوق إيران في المياه

رئيسي يحذر طالبان بشأن حقوق إيران في المياه
وحذر رئيسي خلال زيارته مدينة سيستان وبلوشستان الحدودية مع أفغانستان جنوب شرقي إيران، "الهيئة الحاكمة في أفغانستان من منع الشعب الإيراني من حقوقه المائية"، مؤكدا أنه "إذا أقر خبراؤنا بنقص المياه في السد فلا مطالبات لنا في زمن الجفاف، أما إذا ثبت عكس ذالك، فلن نسمح بتضييع حقوق الشعب".

وشدد الرئيس الإيراني على أن "على حكام أفغانستان أن يأخذوا تحذيره على محمل الجد وإلا سيتحملون التبعات".

وكان رئيسي أكد أن تنمية محافظة سيستان وبلوشستان من أولويات خطط حكومته.
من الجدير ذكره، أن إيران كانت شهدت في الأعوام المنصرمة احتجاجات شعبية في بعض المدن على خلفية نقص المياه والجفاف.
رقم : 1058580
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