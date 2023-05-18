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الخميس 18 أيار 2023 ساعة 11:50

حماس: لن نسمح للإحتلال بتمرير مخططاته في الأقصى

حماس: لن نسمح للإحتلال بتمرير مخططاته في الأقصى
وأضافت حماس "لن نسمح للاحتلال بتمرير مخطط بسط سيادته أو فرض سيطرته عليه من خلال تسيير مسيرة الأعلام للمستوطنين أو الاقتحامات المتكررة له".

وترى حماس، في تصريح صحفي للناطق باسمها عبد اللطيف القانوع، أن سماح حكومة الاحتلال الفاشية للجماعات المتطرفة بتسيير مسيرة الأعلام للمستوطنين والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك ولا سيما صباح اليوم الخميس يجب أن تشكل استنهاضا لكل عربي ومسلم.

وطالب الفلسطينيين بالاستنفار وشد الرحال للمسجد الأقصى والرباط في ساحاته لحمايته، وتصعيد ساحات الاشتباك مع الاحتلال في مختلف مناطق الضفة الغربية.

ودعا إلى حشد كل طاقات الأمة واستنهاض شعوبها لنصرة المسجد الأقصى والمحافظة على هويته وإفشال مخططات الاحتلال بتقسيمه أو بسط السيطرة عليه.

ويواصل المستوطنون الصهاينة، منذ ساعات صباح اليوم الخميس، اقتحاماتهم الاستفزازية بأعداد كبيرة، بعضهم بلباس كهنوتي وهم حفاة الأقدام، لتأدية طقوس تلمودية، تزامنا مع دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية واسعة إلى مدينة القدس المحتلة.
رقم : 1058584
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