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الخميس 18 أيار 2023 ساعة 11:54

حاكم مصرف لبنان يرفض الاستقالة

حاكم مصرف لبنان يرفض الاستقالة
واشارت صحيفة الاخبار ان سلامة داوم أمس في مكتبه في المصرف المركزي، حيث اصدر قرارات من بينها إعطاء تراخيص عمل لشركات مالية رقمية، وترأس الاجتماع الأسبوعي للمجلس المركزي الذي استمر لأكثر من ساعتين، وأبلغ الحاضرين أن مذكرة التوقيف لا أساس قانونياً لها، وأنه سيواجهها بحسب المقتضيات القانونية.

وقالت مصادر في المصرف إنه أطال الحديث مع الموظفين ونوابه في أمور مختلفة فيما لم يجرؤ أحد على سؤاله عن الأمر.

واشارت الصحيفة انه خلافا لهدوء سلامة، بدا التوتر واضحا على الموظفين العاملين في مكتبه الخاص، وفي أوساط المدراء خصوصا مدير العمليات الخارجية نعمان ندور ومدير التطوير والتنظيم رجا أبو عسلي والمدير التنفيذي لوحدة التمويل وائل حمدان. إذ يتخوف هؤلاء من تداعيات التحقيقات والقرارات الصادرة عليهم، كونهم شكلوا - كلّ بحسب منصبه - الفريق المساعد للحاكم والمواكب لكل مخالفاته.
رقم : 1058587
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