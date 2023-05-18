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الخميس 18 أيار 2023 ساعة 12:43

وزير الحرب الصهيوني يوقع على قرار إعادة احتلال مستوطنة حومش

وزير الحرب الصهيوني يوقع على قرار إعادة احتلال مستوطنة حومش
وذكرت القناة “السابعة” العبرية، أن غالانت أصدر تعليماته لجيشه بإصدار أمر يسمح للمستوطنين بإعادة احتلال مستوطنة “حوميش” شمالي الضفة الغربية المحتلة، بعد أسابيع من مصادقة الكنيست على إلغاء قانون الانسحاب من 4 مستوطنات في الضفة.

وقالت القناة، إن"القرار يحمل تداعيات أمنية وسياسية كبيرة، إذ سيقوم جيش الاحتلال بتعزيز تواجده في تلك المنطقة وسيُنشئ مواقع عسكرية كبداية لإعادة بناء المستوطنة"حسب تعبيرها.

من جانبه، قال مسؤول حزب الليكود في الخارج، عضو الكنيست داني دنون إن "القرار يؤسس لعودة الاستيطان اليهودي في شمالي الضفة، ويعني التوقف عن سياسة الانسحابات وبدء عصر العودة للاستيطان بقوة" على حد تعبيره.

وأقام المستوطنون مستوطنة حومش عام 1982 على أراضي قرية برقة، وفي العام 2005، فكك الاحتلال المستوطنة ضمن خطة الانسحاب أحادية الجانب، التي طالت أربع مستوطنات شمال الضفة.

وصادق الكنيست الصهيوني بالقراءتين الثانية والثالثة، في مارس المنصرم، على إلغاء ما يعرف باسم “قانون الانفصال أو فك الارتباط” أحادي الجانب عن قطاع غزة وأربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية، وذلك بعد 18 عاماً على إقراره، ما يعني عودة الاحتلال لتلك المستوطنات.
رقم : 1058589
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