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الخميس 18 أيار 2023 ساعة 15:58

بمشاركة سوريا… انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي

بمشاركة سوريا… انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي
وبدأت الجلسات الأولى من المنتدى عملها صباح اليوم الخميس، ومن المقرر أن يُعقد حوالي 200 حدث في إطار المنتدى.

ورحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالة بالمشاركين في المنتدى، وقال: “أرحب بكم بمناسبة افتتاح المنتدى الاقتصادي الدولي الرابع عشر في قازان، مرة أخرى ترحب عاصمة جمهورية تتارستان بحرارة بالضيوف من العديد من البلدان، وتؤكد مكانتها كمكان موثوق ومطلوب لأنشطة قطاع الأعمال واسعة النطاق”.

وأشار بوتين إلى أن روسيا تتمتع بشكل تقليدي بعلاقات وثيقة مع الدول الإسلامية على أساس ثنائي، وفي إطار التفاعل مع منظمة التعاون الإسلامي، مشدداً على أن هذه العلاقات مبنية على أساس الشراكة واحترام السيادة والهوية الحضارية لبعضها البعض.

وقال بوتين: “إن الدول الإسلامية تتطور اليوم بنشاط وتحقق إنجازات ملموسة في التجارة والقطاع المالي والابتكار والبحث العلمي والتطبيقي، وروسيا منفتحة على أكبر قدر ممكن من التعاون التجاري والإنساني معهم”.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن بلاده مهتمة بتعزيز العلاقات القائمة وإيجاد شركاء جدد، وتعزيز التعاون الزراعي والصناعي وإنشاء سلاسل نقل ولوجستيات جديدة.

وأعرب بوتين عن ثقته بأن مجموعة الرؤية الاستراتيجية لروسيا والعالم الإسلامي ومنتدى قازان ستستمر في تعزيز التفاعل بين مجتمعات الأعمال في روسيا والدول الإسلامية، كما ستعمل على فتح فرص جديدة لمشاريع مشتركة على المستوى الإقليمي وبين الدول.

ويعقد هذا المنتدى خلال الفترة من الـ18 إلى الـ20 من أيار الجاري في معرض قازان إكسبو، ومن المتوقع أن يشارك في فعالياته أكثر من 7 آلاف شخص من 85 دولة في العالم و84 منطقة من روسيا الاتحادية.
رقم : 1058602
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