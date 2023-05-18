رئيسي ورئيس الوزراء الباكستاني يبحثان تعزيز التعاون التجاري المشترك

وجرى اللقاء اليوم الخميس بين اية الله رئيسي وشهباز شريف جرى اليوم الخميس في نقطة بيش مند الحدودية المشتركة.



وحضر اللقاء وفد من كبار المسؤولين الباكستانيين بمن فيهم وزراء الخارجية والطاقة والاعلام وحاكم ولاية بلوشستان ونائب الخارجية الباكستانية.



وبحث السيد رئيسي و شهباز شريف خلال اللقاء حول السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي خاصة في مجال التجارة و الاقتصاد و القضايا الحدودية واكد الجانبان على ضرورة الاستمرار في تبادل كبار الوفود السياسة والاقتصادية في اطار تعزيز التبادل التجاري المشترك.



ويعتبر لقاء اليوم الثالث من نوعه بين رئيسي وشريف خلال العام الاخير كما انهما اجتمعا قبل ذلك في سمرقند وكذلك على هامش اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك.



وتم افتتاح السوق الحدودي المشترك بين ايران و باكستان اليوم بحضور رئيسي و شريف في بيشين في محافظة سيستان وبلوشستان.



وتوجه رئيس الوزراء الباكستاني "شهباز شريف " إلى النقطة الحدودية المشتركة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في "مند" الواقعة في محافظة سيستان وبلوشستان لحضور حفل افتتاح السوق الحدودي وخط نقل الكهرباء من إيران إلى باكستان.



وبدأ تنفيذ الخطة الوطنية لتحلية ونقل المياه من بحر عمان الى وسط وشمال محافظة سيستان وبلوشستان بحضور رئيس الجمهورية اية الله ابراهيم رئيسي.



يذكر ان رئيس الجمهورية اكد أن تنمية محافظة سيستان وبلوشستان من أولويات خطط الحكومة ، وأضاف انه وفي زيارته الى هذه المحافظة سوف تتم متابعة الخطط والبرامج الموضوعة لهذه المحافظة وخاصة في منطقة مكران.