كنعاني يرفض سلسلة مزاعم جمهورية آذربيجان ضد إيران

وفي تصريح له اليوم الخميس رفض كنعاني سلسلة الاتهامات الأخيرة من قبل جهاز الأمن ومكتب الادعاء العام بجمهورية آذربيجان ضد ايران وقال: للأسف، تقوم حكومة جمهورية أذربيجان منذ فترة باعتقال مواطنيها بتهم ومزاعم الارتباط بمؤسسات إيرانية.



وأعلنت جمهورية أذربيجان اعتقال 9 أشخاص بتهمة "الارتباط بالمخابرات الإيرانية والتخطيط لانقلاب وتنفيذ اغتيالات" حسب زعمها ، وبناء عليه فقد ادعت وزارة الداخلية وجهاز الأمن ومكتب المدعي العام لجمهورية أذربيجان في بيان مشترك أن شرطة هذا البلد ألقت القبض على أشخاص "عملاء لاجهزة المخابرات الإيرانية" يوم الثلاثاء.



وفي هذا الصدد، رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ادعاء وجود أي ارتباط رسمي أو غير رسمي لهؤلاء الافراد بجمهورية إيران الإسلامية، وقال: الروابط الشعبية بين مواطني البلدين هي صلات قلبية وتاريخية ولا ينبغي على الحكومة الأذربيجانية أن تضفي الطابع الامني على هذه الروابط التاريخية العميقة لمواطنيها، وربط ذلك بجيرانها.



وقال كنعاني: أن التصدي للمواطنين المخطئين والمخالفين للقانون هو حق طبيعي لجميع الحكومات ، لكن اعتقال وسجن الكثير من المواطنين بدعوى ارتباطهم بإيران أمر مرفوض وغير مقبول.