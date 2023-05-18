ايران تحذر أفغانستان من عدم التعاون في منح حصتها من مياه نهر هيرمند

وعلى هامش زيارة رئيس الجمهورية إلى محافظة سيستان وبلوشستان، تطرق وزير الخارجية الى مطالبة إيران بحصتها من ماء نهر هيرمند مشيراً الى انه ووفقاً لمعاهدة هيرمند يتعين على الوفد الفني من وزارة الطاقة الإيرانية زيارة سد كجكي مع الجانب الأفغاني وقياس منسوب المياه.



واضاف امير عبد اللهيان انه و بناءً على هذا التقييم يجب الإعلان عما إذا كانت هذه المياه ستدخل منطقة سيستان أم لا في حالة تسرب المياه.



واكّد وزير الخارجية انه وفقاً للاتفاقية فهذا حق طبيعي لإيران وبأن هذا الأمر يتابع بجدية واهمية عالية.



كما ولفت امير عبد اللهيان الى انه إذا لزم الأمر سيتم استخدام أدوات الضغط لإجبار الحكومة الأفغانية في حال عدم تعاونها معنا في قضية منح ايران حقوقها المائية من نهر هيرمند.