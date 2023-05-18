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الخميس 18 أيار 2023 ساعة 22:22

رئيسي: نسعى لكبح جماح التضخم

رئيسي: نسعى لكبح جماح التضخم
وفي لقاء مع نشطاء اقتصاديين واجتماعيين في منظمة مَكران للتنمية اليوم الخميس، اعتبر رئيس الجمهورية ان ما يقوم به جميع المستثمرين ورجال الأعمال والشركات النشطة والعاملين والمهندسين وجميع الأشخاص الذين يشاركون في خلق التأثيرات القيمة للبلد في المنطقة والتي تعد خطوة مهمة بإنتاج القيمة المضافة وإكمال سلسلة العمل، يتم علمياً خطوة بخطوة وبالدراسة اللازمة.

وفي اشارة الى أن الاقتصاد المقاوم قائم على الإنتاج، أوضح رئيس الجمهورية بأن التقدم وحل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والاستقلال السياسي والاقتصادي مرهون بالإنتاج وإزالة القلق من نمو السيولة مرتبط بالإنتاج ايضاً مما سيقلل من هذا القلق بقدر ما يتم التوجه نحو الانتاج.

ولفت الى ان الحكومة تتطلع إلى تحقيق الاستقرار في القرارات والأسعار في العام الجديد الذي يحمل اسم "كبح جماح التضخم ونمو في الإنتاج".

وفي اشارة الى اهمية الاستفادة من قدرات الشباب في المساعدة على حل المشكلات، لفت الى انه يجب ان لا تستمر بعض البيروقراطيات الادارية التي ترهق المستثمر.
رقم : 1058696
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