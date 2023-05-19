لندن تؤكد استخدام كييف صواريخ "ستورم شادو" البريطانية

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النرويجي بيورن أريلد غرام: "كل ما يمكنني قوله، هو أن الصواريخ قد بدأ استخدامها فور إعلاننا عن وصولها إلى أوكرانيا".



في 11 مايو، أعلنت المملكة المتحدة أنها بصدد إمداد كييف بصواريخ "ستورم شادو" التي يبلغ مداها بالنسخة المعدلة حوالي 250 كيلومترا.



ووفقا لشبكة CNN، تلقت لندن تأكيدات من كييف بأنها لن تستخدم هذه الصواريخ إلا ضد الأهداف في الأراضي الأوكرانية "المحتلة" ولن تستهدف الأراضي الروسية.



وباشرت قوات كييف إطلاق هذه الصواريخ على جمهورية لوغانسك، حيث تعترضها الدفاعات الروسية، ويعرض الجيش الروسي بشكل شبه يومي شظايا تدميرها التي تطال المدنيين والمناطق السكنية في معظم الأحيان.