رئيسي: من يمس الوحدة الوطنية يتماشى مع استراتيجية العدو

وصرح آية الله رئيسي في تجمع زعماء القبائل السيستانيين والبلوش امس الخميس ان سيستان وبلوشستان بضعة من الجمهورية الإسلامية، وان اعمال الشغب غير مقبولة من قبل كل المواطنين.



وأضاف رئيس الجمهورية : "يجب الحفاظ على الوحدة الوطنية وكل من يمس الوحدة انما يتخذ الخطى بما يتماشى مع استراتيجية العدو"حسبما افادت وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء.



وتابع: إن بعض المصلين والمارة كانوا مظلومين في حادثة زاهدان (خلال احداث الشغب قبل عدة اشهر)، وينبغي الاهتمام بهم وتطييب خواطرهم.



وقال رئيسي: على الرغم من أنني اوعزت الى وزير الداخلية منذ اليوم الاول بمتابعة هذه القضية والتعاطف معهم ، إلا أنني سأتفقد شخصيا هؤلاء الاعزاء وعائلاتهم.