الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 19 أيار 2023 ساعة 09:41

الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين ويفجر مشغل نجارة شرقي طولكرم

الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين ويفجر مشغل نجارة شرقي طولكرم
ونقلت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)" عن مصادر محلية، قولها أن قوات الاحتلال اعتقلت عبد اللطيف حمدان، ومحمد نبيل فارس من منطقة عزبة الطياح شرق مدينة طولكرم، وزيد حمدان ومجاهد حمدان من بلدة بلعا شرق المحافظة.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال قامت بتفجير مشغل للنجارة يعود للمعتقل عبد اللطيف حمدان ملاصق لمنزله، ويحتوي على أخشاب وأدوات خاصة للنجارة، مما أدى إلى اندلاع النيران داخله واحتراقه وتدميره بالكامل، فيما قامت طواقم الدفاع المدني بإطفاء الحريق.

كما داهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في الحي الجنوبي لطولكرم، وفتشتها وخربت محتوياتها عرف منها اصحابها رائد المصري ومعتز محمد أبو ربيع الذي سلمته تبليغا بمراجعة ما يسمى مخابراتها.
رقم : 1058746
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: من يمس الوحدة الوطنية يتماشى مع استراتيجية العدو
رئيسي: من يمس الوحدة الوطنية يتماشى مع استراتيجية العدو
سيناريوهات الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية
سيناريوهات الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية
19 أيار 2023
هل يمكن للرياض أن تلعب لعبة مزدوجة مع طهران؟
هل يمكن للرياض أن تلعب لعبة مزدوجة مع طهران؟
18 أيار 2023
رئيسي يحذر طالبان بشأن حقوق إيران في المياه
رئيسي يحذر طالبان بشأن حقوق إيران في المياه
18 أيار 2023
الرئيس رئيسي يحذر السلطات الأفغانية بشأن حق مياه هيرمند
الرئيس رئيسي يحذر السلطات الأفغانية بشأن حق مياه هيرمند
18 أيار 2023
هل بناء ممر "شمال –جنوب" يفيد الروس أم إيران؟
هل بناء ممر "شمال –جنوب" يفيد الروس أم إيران؟
18 أيار 2023
خشية الصهاينة من الرد الانتقامي للمقاومة في "مسيرة الأعلام"
خشية الصهاينة من الرد الانتقامي للمقاومة في "مسيرة الأعلام"
18 أيار 2023
منافسة ساخنة بين أردوغان وكليجدار أوغلو في الجولة الثانية من الانتخابات
منافسة ساخنة بين أردوغان وكليجدار أوغلو في الجولة الثانية من الانتخابات
18 أيار 2023
قائد الثورة : الهدف من الحج هو توحيد الأمة الإسلامية مقابل الكفر والظلم والغطرسة
قائد الثورة : الهدف من الحج هو توحيد الأمة الإسلامية مقابل الكفر والظلم والغطرسة
17 أيار 2023
هل يمكن أن يؤدي اجتماع موسكو الرباعي إلى لقاء بين الأسد وأردوغان؟
هل يمكن أن يؤدي اجتماع موسكو الرباعي إلى لقاء بين الأسد وأردوغان؟
17 أيار 2023
بارقة أمل في إنهاء شغور کرسي الرئاسة في لبنان
بارقة أمل في إنهاء شغور کرسي الرئاسة في لبنان
17 أيار 2023
"يوم النكبة" مرآة لـ75 سنة من المعاناة الفلسطينية
"يوم النكبة" مرآة لـ75 سنة من المعاناة الفلسطينية
17 أيار 2023
هل نشهد تعاوناً أمميّاً عربيّاً لحل الأزمة في سوريا؟
هل نشهد تعاوناً أمميّاً عربيّاً لحل الأزمة في سوريا؟
17 أيار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
سيناريوهات الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية
هل بناء ممر "شمال –جنوب" يفيد الروس أم إيران؟
بارقة أمل في إنهاء شغور کرسي الرئاسة في لبنان
"يوم النكبة" مرآة لـ75 سنة من المعاناة الفلسطينية