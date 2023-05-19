رئيس وزراء العراق يصل مدينة جدّة للمشاركة بالقمّة العربية

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "السوداني وصل إلى مدينة جدّة في المملكة العربية السعودية للمشاركة في أعمال القمّة العربية بدورتها الـ(32)".